Гравець Барселони висміяв міліметровий офсайд та звернувся із кумедною заявою до Adidas

Жюль Кунде став одним із героїв матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Бетіса. Француз міг оформити дубль, проте відеоповтор завадив йому це зробити.

В Кубку Іспанії 2024-2025 відбулись кілька матчів 1/8 фіналу. Однією із центральних зустрічей стадії був бій між Барселоною та Бетісом на полі перших, повідомляє 24 Канал.

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Офсайд на міліметр

Каталонці змогли розчавити суперника з рахунком 5:1. Одним із авторів голів став Жюль Кунде, який відзначився на 27 хвилині. При цьому француз міг оформлювати дубль перед перервою, але потрапив у кумедну ситуацію.

Арбітри скасували гол Жюля через офсайд. На VAR же було помітно, що поза грою опинився всього лише кінець носка футболіста. Це стало приводом для Кунде пожартувати щодо своїх бутс, звернувшись до компанії-виробника.

Adidas, нам потрібно змінити форму моїх Predator,

– написав Жюль у сторіс на своїй сторінці в інстаграм.



Дотепний пост Жюля Кунде щодо офсайду / фото з інстаграму гравця

Відзначимо, що Кунде є основним гравцем Барселони за тренерства Фліка. У поточному сезоні француз награв вже 29 матчів, оформивши два голи та сім асистів.

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До слова, каталонці вже у 14-ий раз за останні 15 розіграшів Кубка дістались чвертьфінальної стадії. Разом із Барселоною туди потрапили Валенсія, Леганес, Хетафе та Атлетіко. Ще троє чвертьфіналістів визначаться у наступних парах: