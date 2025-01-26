Лікарі року: титулованій російській гімнастці провели помилкову операцію

Відомій російській гімнастці Лалє Крамарєнко зробили помилкову операцію. Спортсменка та її тренерка розкритикували лікарів після "успішного" хірургічного втручання.

Фахівці видалили гімнастці з ворожої країни здоровий меніск. Вона провела місяць в Ізраїлі, щоб пройти відновлювальні процедури, але виправити помилку не вдалось, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Помилка лікарів

Іріна Вінєр, тренерка збірної Росії, розкритикувала лікаря, який проводив операцію. Фахівчиня з ворожої країни вважає такі дії неприпустимими, а також вважає, що спеціаліста треба позбавити диплому.

Там є два роги, один ріг був пошкоджений, а другий ріг був прекрасний. Так лікар, який їй робив операцію, видалив їй здоровий ріг,

– розповіла Вінєр.

Російська тренерка висловила співчуття та заявила, що буде підтримувати Лалу Крамарєнко у цій ситуації. Спеціалістка також зазначила, що допомагатиме художній гімнастці повернутись туди, де росіян немає бути, до спорту.

Хто така Лала Крамарєнко