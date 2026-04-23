Забив і одразу впав: зірка Барселони ризикує пропустити ЧС-2026

Юний талант Барселони Ламін Ямаль травмувався одразу після голу у ворота Сельти. Вже відомо про перші деталі пошкодження.

Неприємний інцидент стався у матчі чемпіонату Іспанії, де каталонці перемогли з рахунком 1:0. Автор єдиного голу не зміг дограти зустріч після реалізованого пенальті, пише Mundo Deportivo.

Що сталося з Ямалем?

18-річний вінгер відкрив рахунок, реалізувавши одинадцятиметровий на 40-й хвилині зустрічі. Однак під час виконання удару він відчув біль, впав на газон і не зміг продовжити гру.

Головний тренер каталонців одразу замінив футболіста, не ризикуючи його здоров'ям. Замість іспанця наприкінці першого таму на поле вийшов Барджі.

Перші деталі пошкодження і тривожні сигнали

За попередньою інформацією, у Ямаля діагностували розтягнення задньої поверхні стегна.

Згодом іспанські ЗМІ повідомили про розрив підколінного сухожилля лівої ноги. Ця травма ставить під сумнів участь іспанця на ЧС-2026, подальші тести будуть проведені у четвер.

Якщо підозра про розрив підтвердиться, то вінгер пропустить решту сезону. Втім, він встигне відновитися до Мундіалю.

