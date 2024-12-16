У 17-річного гравця "блаугранас" лікарі діагностували пошкодження зв'язок гомілкостопу. Ямал повернеться на поле не раніше, ніж у 2025 році, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Скільки матчів пропустить Ямал

Ламін Ямал пропустить важливий матч для Барселони проти Атлетіко Мадрид. "Матрацники" зрівнялись за очками (38) з каталонцями завдяки невтішним результатам каталонців в останніх іграх.

Поєдинок за перше місце між Барселоною та Атлетіко відбудеться 21 грудня на стадіоні Олімпійському стадіоні імені Льюїса Кумпаньша.

Довідка. Ламін Ямал став володарем нагороди "Golden Boy", як найкращий молодий гравець в Європі, за підсумками 2024 року.

У поточній кампанії 17-річний вінгер зіграв у 21 матчі за Барселону в офіційних турнірах. Юний талант "блаугранас" відзначився шістьма забитими м'ячами та 12 гольовими передачами.