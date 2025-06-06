Ямаль встановив унікальне досягнення, яке нікому не підкорювалося більше 100 років

У четвер, 5 червня, відбувся другий півфінал Ліги націй-2024/2025. У ньому зустрічалися збірні Іспанії та Франції.

"Фурія Роха" здобула яскраву перемогу з рахунком 5:4. Цей матч став особливим для іспанського вундеркінда Ламіна Ямаля, повідомляє 24 Канал із посиланням на Stats Foot.

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Шалена статистика Ламіна Ямаля

Юна зірка Барселони оформив дубль у другому таймі. Зокрема, він заробив і реалізував пенальті, за що був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

Після цього матчу в активі 17-річного Ямаля вже шість забитих голів за національну команду Іспанії. Він відзначився такою кількістю взяттів воріт у 20 матчах.

Це дозволило тінейджеру вчергове переписати історію футболу. Ламін став першим європейським гравцем за 112 років, який забив не менше шести голів за збірну до свого повноліття.

Востаннє це вдавалося футболісту національної команди Бельгії Фернану Нісоту. Його унікальний рекорд тримався з 1913 року

До слова. Ламін Ямаль дебютував за збірну Іспанії восени 2023 року. Він є переможцем Євро-2024 у складі "Фурії Рохи".

Нагадаємо, що Франція в матчі проти Іспанії повторила антирекорд за кількістю пропущених голів.