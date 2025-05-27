Вундеркінд залишається в Барселоні: каталонці продовжили контракт із Ламіном Ямалем

17-річний вінгер поставив підпис під новим контрактом із "блаугранас". Ламін став зіркою останніх двох років, вигравши п'ять трофеїв на топ-рівні.

Каталонська Барселона провела успішний сезон 2024-2025. Підопічні Гансі Фліка виграли всі трофеї на внутрішній арені та дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Ямаль – синьо-гранатовий

Після завершення сезону каталонці зайнялись продовженням контрактів із лідерами. Нові угоди вже підписали Щенсни та Рафінья, а тепер справа дійшла і до головної зірки команди.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Барселони, "блаугранас" продовжили контракт із Ламіном Ямалем. 17-річний вінгер поставив свій підпис під угодою, яка чинна аж до 2031 року.

Нагадаємо, що футболіст дебютував за Барселону два роки тому та почав швидко прогресувати. За цей час він встиг оформити 25 голів та 34 асисти у 106 матчах.

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Разом із каталонцями Ямаль двічі став чемпіоном Ла Ліги, а також виграв по одному Кубку та Суперкубку Іспанії. Крім того, Ламін оформив чотири голи у 19-ти іграх за збірну Іспанії та виграв із нею Євро-2024.