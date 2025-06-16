Провідний пілот Формули-1 врізався у партнера по команді та влетів у стіну: відео дивної аварії

Ландо Норріс здійснив невдалу спробу обгону наприкінці гран-прі Канади. Через свою помилку британець та його команда Макларен залишилась без очок.

У Формулі-1 продовжується сезон-2025. Десять етапів вже позаду, останній із них пройшов 15 червня у Канаді на автодромі в Монреалі, повідомляє 24 Канал.

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Норріс спровокував аварію

Етап виявився вдалим для команди Мерседес, яка здобула першу перемогу в сезону. Перше місце посів Джордж Расселл, тоді як на третій позиції фінішував Андреа Кімі Антонеллі.

Натомість епічним моментом запам'ятались пілоти Макларена. Оскар Піастрі їхав четвертим, тоді як його переслідував партнер по команді Ландо Норріс. За чотири кола до фінішу англієць вирішив атакувати Оскара.

Аварія між Норрісом та Піастрі: дивитися відео

Проте сам Піастрі вміло захистився від атаки, тоді як Ландо припустився грубої помилки. Норріс допустив контакт із болідом австралійця, після чого в'їхав у відбійник. Сам пілот не постраждав, але фінішувати так і не зміг.

Звинувачувати можу лише себе. Я думав, що Оскар зміститься трохи правіше, щоб явно не залишати простору. Я просто недооцінив його. Хочу перепросити команду та Оскара за цю ідіотську спробу обгону. Добре, що я не зіпсував йому гонку,

– заявив Норріс після гонки.

Раніше повідомлялось, що пілот Ред Булл розбив болід ущент. Що ж стосується гран-прі Канади, то Піастрі зрештою так і фінішував четвертим, що дозволило йому ще більше наростити відрив у загальному заліку від Норріса.

Турнірне становище у загальному заліку Формули-1: