Sport News 24 Бокс Організації IBF, WBO та WBA забрали пояси у Лапіна, який битиметься в андеркарді Усик – Верховен
23 травня, 12:00
Олександр Щербатих
Непереможний український боксер Даніель Лапін боксуватиме не за ті пояси, якими володів. Про зміни стало відомо напередодні поєдинку.

Спортсмен продовжить підійматись у боксерській ієрархії, якщо переможе, але це відбуватиметься іншим шляхом.

Які формальні зміни відбулись перед боєм Лапіна? 

Під час церемонії зважування учасників вечора боксу Олександр Усик – Ріко Верховен стали помітними зміни у векторі розвитку кар’єри 28-річного Даніеля Лапіна. 

Оголошено, що його бій проти француза Бенджамена Тані відбудеться за титули WBA International Gold та WBC Greater Touran у напівважкій вазі (до 79, 38 кілограма). 

Раніше українець володів поясами IBF Inter-Continental, WBO International та WBA Continental. За повідомленням ресурсу LuckyPunch, Даніель перестав бути тримачем цих боксерських ременів. 

Додамо, що це не означає проблеми у кар’єрі нашого земляка. Річ у тім, що WBA International Gold є більш престижним титулом, ніж пояс цієї організації, яким раніше володів боксер. 

Хто такий Даніель Лапін? 

Він є постійним членом команди Олександра Усика та сином Сергія Лапіна, якого на пресконференції у Великому єгипетському музеї представили у ролі менеджера чемпіона світу у надважкій вазі. 

В активі Даніеля 13 боїв. В усіх він здобув перемогу, а п’ять із них завершив достроково. Востаннє спортсмен виходив на професійний ринг у березні, коли переміг латвійця Крістапса Бульмейстерса у рамках вечора боксу Usyk 17 Promotions.

