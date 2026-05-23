Організації IBF, WBO та WBA забрали пояси у Лапіна, який битиметься в андеркарді Усик – Верховен

Непереможний український боксер Даніель Лапін боксуватиме не за ті пояси, якими володів. Про зміни стало відомо напередодні поєдинку.

Спортсмен продовжить підійматись у боксерській ієрархії, якщо переможе, але це відбуватиметься іншим шляхом.

Які формальні зміни відбулись перед боєм Лапіна?

Під час церемонії зважування учасників вечора боксу Олександр Усик – Ріко Верховен стали помітними зміни у векторі розвитку кар’єри 28-річного Даніеля Лапіна.

Оголошено, що його бій проти француза Бенджамена Тані відбудеться за титули WBA International Gold та WBC Greater Touran у напівважкій вазі (до 79, 38 кілограма).

Раніше українець володів поясами IBF Inter-Continental, WBO International та WBA Continental. За повідомленням ресурсу LuckyPunch, Даніель перестав бути тримачем цих боксерських ременів.

Додамо, що це не означає проблеми у кар’єрі нашого земляка. Річ у тім, що WBA International Gold є більш престижним титулом, ніж пояс цієї організації, яким раніше володів боксер.

Хто такий Даніель Лапін?

Він є постійним членом команди Олександра Усика та сином Сергія Лапіна, якого на пресконференції у Великому єгипетському музеї представили у ролі менеджера чемпіона світу у надважкій вазі.

В активі Даніеля 13 боїв. В усіх він здобув перемогу, а п’ять із них завершив достроково. Востаннє спортсмен виходив на професійний ринг у березні, коли переміг латвійця Крістапса Бульмейстерса у рамках вечора боксу Usyk 17 Promotions.