Довічна дискваліфікація: федерація веслування ухвалила санкції до Жалінської, що втекла до Росії

Чемпіонка України з академічного веслування Лариса Жалінська виїхала до Росії. На ганебний вчинок спортсменки відреагувала профільна федерація.

Військовослужбовиця Національної гвардії України Лариса Жалінська одразу по приїзду до Москви дала коментар пропагандистським ЗМІ. Свій вчинок вона назвала не втечею, а "поверненням на історичну батьківщину", пише 24 Канал.

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Покарання для зрадниці України

Президент Федерації академічного веслування України (ФАВУ) Володимир Власенко у коментарі Tribuna.com прокоментував втечу спортсменки до Росії. Він перелічив санкції, які отримає Жалінська.

Позиція наступна – довічна дискваліфікація та позбавлення звань і нагород. Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді і спорту,

– розповів Власенко.

Очільник федерації також розповів, чи отримала спортсменка дозвіл на виїзд з України.

Ні. У неї навіть не було передумов для виїзду. Вона нічого такого не вигравала у сезоні, не комплектувалася у збірні, які виїжджали для участі в міжнародних змаганнях. Тобто всі її досягнення – чемпіонка України, а також десь здобула звання Майстра спорту міжнародного класу в якомусь неолімпійському класі,

– зазначив функціонер.

Нагадаємо, що Лариса Жалінська у 2021 році отримала звання майстра спорту міжнародного класу з академічного веслування. Вона неодноразово ставала чемпіонкою та призеркою чемпіонатів України.

На чемпіонаті світу-2021 з академічного веслування на ергометрах в закритих приміщеннях здобула "бронзу". За 60 хвилин на тренажері Лариса подолала відстань у 14 921 метр.