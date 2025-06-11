"Міг відірвати голову": легенда боксу назвав бійця, який знищив би Тайсона за дві секунди

Майк Тайсон – один з найвідоміших боксерів в історії. Він був абсолютом у хевівейті, а також ставав наймолодшим чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF.

Чимало експертів і фанатів вважають, що він був найкращим бійцем надважкого дивізіону за весь час. Проте з цим не погоджується Ларрі Голмс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто був кращим за Майка Тайсона

Легендарний ексчемпіон назвав боксера, який не залишив би "Залізному Майку" жодних шансів на рингу. Він виділив Джорджа Формана та розповів, як закінчився б їх очний гіпотетичний бій:

Я не збираюся критикувати Майка Тайсона, але Джордж Форман переміг би його за дві секунди, він бив занадто сильно. Якщо хтось наважився б підійти до Джорджа Формана, то мав би вміти боксувати так, як я чи Алі. Не можна було перед ним так стояти – він міг відірвати голову.

Зазначимо, що "Великий Джордж" провів на професійному рівні 81 бій у період з 1969 по 1997 рік. У них він здобув 76 перемог, з яких 68 нокаутом.

Довідка. Джордж Форман досі залишається найстаршим чемпіоном світу в історії хевівейту. Його серце перестало битися навесні 2025 року.

Нагадаємо, що раніше Флойд Мейвезер назвав найкращого супертяжа в історії боксу.