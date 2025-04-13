Рома вирвала нічию в римському дербі завдяки суперголу: як зіграв Довбик проти Лаціо

Друге римське цього сезону не виявило переможця. Лаціо та Рома не змогли покращити своє становище у боротьбі за путівку в Лігу чемпіонів.

Лаціо – Рома 1:1

Голи: Романьолі, 47 – Суле, 69.

Цими вихідними в чемпіонаті Італії проходили матчі 32 туру Серії А сезону 2024-2025. На вечір неділі було винесене римське дербі між Лаціо та Ромою, повідомляє 24 Канал.

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Бойова мирова у Римі

Обидва принципові суперники ведуть боротьбу за місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон. До звітного туру вони підійшли на 6 та 7 місцях, з перевагою Лаціо у два бали.

В основі Роми на дербі вийшов Артем Довбик, який був визнаний найкращим гравцем Серії А у березні. Зустріч не мала явного фаворита, що і підтверджувалось грою команд.

Рома трохи більше володіла ініціативою, проте атаки Лаціо були більш небезпечними. Нулі на табло зникли лише після перерви. Спочатку Романьолі вдало відгукнувся на подачу зі стандарту та головою відкрив рахунок.

Відео голу Лаціо:

Проте Ромі вдалось відігратися на 69 хвилині. Салемакерс відкотив під удар Суле і той з дальньою відстані відправив м'яч від стійки у ворота Проведеля.

Відео суперудару від Суле:

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Що ж стосується Довбика, то українець не був особливо помітним. Українець так і не завдав жодного удару в бік воріт "орлів" та залишив поле на 84 хвилині. Команди ж довели зустріч до логічного нічийного результату.

Таким чином обидва клуби залишились на своїх 6-7 місцях. За шість турів до фінішу сезону Лаціо відстає від топ-четвірки на три бали, тоді як Рома – на п'ять.