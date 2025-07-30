У понеділок, 28 липня, німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр здійснювала сходження на пік Лайла у гірському масиві Каракорум. Під час цього сталася каменепадна аварія.

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр потрапила під завал каміння під час сходження на вершину в Пакистані. Спортсменка отримала серйозні травми, її доля наразі невідома, пише 24 Канал.

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Що відомо про трагедію з Дальмаєр?

Дальмаєр разом із напарницею здійснювала підйом на пік Лайла в гірському масиві Каракорум (6069 метрів). У певний момент трапився обвал, під час якого каміння влучило в біатлоністку, накривши її. Напарниця не змогла самостійно надати допомогу й одразу викликала рятувальників.

Як повідомляв ZDF, унаслідок інциденту спортсменка зазнала тяжких травм. Наступного ранку, 29 липня, почалася масштабна рятувальна операція із залученням гелікоптера. Проте через складні умови дістатися до Дальмаєр з повітря не вдалося.

На момент трагедії Дальмаєр була у супроводі своєї напарниці Марини Єви, яка піднімалася позаду на нижчій висоті. Попри отримані травми, Лаурі вдалося вийти на зв'язок з Євою після інциденту. Однак через складні умови місцевості Марина не змогла дістатися до постраждалої.

Згодом Єва дісталася до базового табору самостійно. Як повідомляється, її стан задовільний, і вона почувається добре.

Рятувальна операція німкені

Операція з порятунку Дальмаєр триває. До пошуків залучено досвідчених альпіністів, однак на ніч рятувальні роботи були призупинені через темряву. Їх мали відновити вранці 30 липня. Попри це прогнози на пошук невтішні через несприятливі погодні умови на ріку Лайла.

Прогноз на порятунок біатлоністки

Відомий альпініст Рейнгольд Месснер висловив обережний оптимізм щодо можливого порятунку Лаури Дальмаєр. За його словами, гора, на якій сталася трагедія, надзвичайно складна для підйому, оскільки її стрімкі схили долають лише одиниці навіть серед досвідчених альпіністів. Попри це, Месснер вірить у позитивний розвиток подій.

До рятувальної операції також долучився один із найкращих скелелазів регіону. Саме він спробує піднятися на складну ділянку, щоб дістатися до місця, де може перебувати спортсменка.

Відзначимо, що Лаура Дальмаєр – одна з найуспішніших біатлоністок сучасності, яка після завершення спортивної кар’єри присвятила себе альпінізму Вона завершила кар’єру в професійному спорті у 2019 році, коли їй було всього 25 років.