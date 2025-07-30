Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под завал камней во время восхождения на вершину в Пакистане. Спортсменка получила серьезные травмы, ее судьба пока неизвестна, пишет 24 Канал.

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Что известно о трагедии с Дальмайер?

Дальмайер вместе с напарницей осуществляла подъем на пик Лайла в горном массиве Каракорум (6069 м). В определенный момент случился обвал, во время которого камни попали в биатлонистку, накрыв ее. Напарница не смогла самостоятельно оказать помощь и сразу вызвала спасателей.

Как сообщал ZDF, в результате инцидента спортсменка получила тяжелые травмы. На следующее утро, 29 июля, началась масштабная спасательная операция с привлечением вертолета. Однако из-за сложных условий добраться до Дальмайер с воздуха не удалось.

Спасательная операция немки

Операция по спасению Дальмайер продолжается. К поискам привлечены опытные альпинисты, однако на ночь спасательные работы были приостановлены из-за темноты. Их должны были возобновить утром 30 июля. Несмотря на это прогнозы на поиск неутешительные из-за неблагоприятных погодных условий на реку Лайла.

Прогноз на спасение биатлонистки

Известный альпинист Рейнгольд Месснер выразил осторожный оптимизм относительно возможного спасения Лауры Дальмайер. По его словам, гора, на которой произошла трагедия, чрезвычайно сложная для подъема, поскольку ее крутые склоны преодолевают лишь единицы даже среди опытных альпинистов. Несмотря на это, Месснер верит в положительное развитие событий.

К спасательной операции также присоединился один из лучших скалолазов региона. Именно он попытается подняться на сложный участок, чтобы добраться до места, где может находиться спортсменка.

Отметим, что Лаура Дальмайер – одна из самых успешных биатлонисток современности, которая после завершения спортивной карьеры посвятила себя альпинизму Она завершила карьеру в профессиональном спорте в 2019 году, когда ей было всего 25 лет.