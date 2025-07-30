Дворазова олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр загинула в горах Пакистану. Колишня біатлоністка разом зі своєю напарницею здійснювала сходження на одну з вершин гірського масиву Каракорум, повідомляє 24 Канал.

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Як загинула Лаура Дальмаєр

Багаторазова чемпіонка світу з біатлону Лаура Дальмаєр була досвідченою альпіністкою. Ще у 2017 році вона підкорила вершини Токлараю і Альпамайо на перуанський гірський масив Кордильєра-Бланка. У 2019 році німкеня піднялася на Демавенд – найвищу гору Ірану.

Наприкінці липня Дальмаєр вирушила в експедицію в гори Пакистану. У понеділок, 28 липня, вона разом з напарницею потрапила під каменепад на висоті 5700 метрів. Партнерка Лаури встигла повідомити сигнал лиха та викликати рятувальників.

Гелікоптер зміг дістатися місця аварії лише вранці 29 липня через віддаленість району. На жаль, через небезпеку сходження каменів рятувальники не змогли забрати Дальмаєр. Під час обльоту вони виявили тіло альпіністки без ознак життя. Рятувальники візуально зафіксували важкі травми.

Операція з порятунку тривала дві доби. На жаль, врятувати життя Дальмаєр не вдалося.