Катастрофа сталась ще 28 липня, але рятувальники змогли дістатись місця аварії лише наступного дня (29 липня). Протягом цілого дня рятувальники та альпіністи намагались знайти Лауру Дальмаєр, яку раптово завалило камінням, але до настання сутінок зробити це не вдалось. Тепер з'явились нові деталі аварії із Дальмаєр, пише 24 Канал із посиланням на DAWN.

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З ким з'єднувалась Лаура Дальмаєр?

Обліт гелікоптера не виявив на місці нещасного випадку жодних ознак життя. Пошукова операція, яка була припинена ввечері 29 липня, продовжилась вранці 30 липня. На жаль, дістатись гелікоптером туди не можна було, тому розпочалась наземна операція із пошуку колишньої біатлоністки.

Згодом стало відомо, що травмована Дальмаєр виходила на зв'язок зі своєю напарницею після того, як потрапила під каменепад. Але Марина Єва не змогла до неї дістатися.

Рятувальники змогли дістати Єву та доправити її до безпечного місця у таборі.

А от Дальмаєр продовжують шукати. Наразі жодних інших деталей від місцевих рятувальників чи альпіністів немає. Водночас прогнози на пошук невтішні через несприятливі погодні умови на піку Лайла. Легендарний альпініст Рейнгольд Месснер зберігає стриманий оптимізм на порятунок відомої спортсменки. Хоча зараз кожна хвилина йде на вагу життя.

Нагадаємо, що Лаура підкорювала місцеві вершини ще із кінця червня. Дальмаєр, як і її батько, завжди фанатіла від альпінізму та підкорила за свій 31 рік вже не одну вершину.