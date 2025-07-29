У вівторок, 29 липня, стало відомо про моторошну аварію у горах Пакистану за участю відомої біатлоністки Лаури Дальмаєр. Дворазова олімпійська чемпіонка потрапила під обвал каміння.

31-річна німецька колишня біатлоністка разом із партнеркою по альпінізму пішла підкорювати гірський масив у Пакистані. В один із моментів на висоті 5700 метрів на Лауру Дальмаєр посипалось каміння, пише 24 Канал із посиланням на Eurosport.

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Що відомо про пошук Лаури Дальмаєр у горах?

Її нападниця змогла викликати допомогу та рятувальників, які одразу розпочали пошукову операцію. Через віддаленість вони дістались місця аварії лише 29 липня, хоча дівчата потрапили у справжній жах ще 28 липня. На жаль, рятувальники, які працювали пліч-о-пліч із досвідченими альпіністами не змогли наразі знайти Лауру. Під час обльоту гелікоптером було встановлено, що ексбіатлоністка отримала щонайменше серйозні травми. Ознак життя наразі не виявлено.

Згодом стало відомо, що пошукова операція наразі припиняється через настання темряви. Рятувальники та альпіністи продовжать свій пошук вранці 30 липня. Про це повідомив речник місцевого туристичного управління.

Лаура Дальмаєр – титулована колишня біатлоністка, яка добре відома своєю любов'ю до альпінізму. Її батько також займався цією небезпечною справою. Пригадаємо, що німкеня закінчила кар'єру професійної біатлоністки у 2019-му році, коли їй було лише 25 років.