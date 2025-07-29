31-летняя немецкая бывшая биатлонистка вместе с партнершей по альпинизму пошла покорять горный массив в Пакистане. В один из моментов на высоте 5700 метров на Лауру Дальмайер посыпались камни, пишет 24 Канал со ссылкой на Eurosport.

К теме Экс-звезда биатлона: что известно о Лауре Дальмайер, которая попала под обвал в горах Пакистана

Что известно о поиске Лауры Дальмайер в горах?

Ее нападающая смогла вызвать помощь и спасателей, которые сразу начали поисковую операцию. Из-за удаленности они добрались до места аварии только 29 июля, хотя девушки попали в настоящий ужас еще 28 июля. К сожалению, спасатели, которые работали бок о бок с опытными альпинистами не смогли пока найти Лауру. Во время облета вертолетом было установлено, что экс-биатлонистка получила по меньшей мере серьезные травмы. Признаков жизни пока не обнаружено.

Впоследствии стало известно, что поисковая операция пока прекращается из-за наступления темноты. Спасатели и альпинисты продолжат свой поиск утром 30 июля. Об этом сообщил представитель местного туристического управления.

Лаура Дальмайер – титулованная бывшая биатлонистка, которая хорошо известна своей любовью к альпинизму. Ее отец также занимался этим опасным делом. Вспомним, что немка закончила карьеру профессиональной биатлонистки в 2019-м году, когда ей было всего 25 лет.