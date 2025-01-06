"Несповна розуму": американський боксер розніс ексчемпіона світу за слова про Усика

Олександр Усик наприкінці 2024 року захищав свої чемпіонські пояси в битві проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг у реванші одноголосим рішенням суддів.

Після цього поєдинку чимало експертів відзначили велич Олександра Усика та почали називати його одним із найкращих бійців в історії боксу. Проте з цим не погодився Тімоті Бредлі, який заявив, що це велике перебільшення та закликав припинити такі розмови.

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Захоплення Усиком

На ці слова відреагував американський боксер Лайонелл Томпсон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Pro Boxing Fans. Він вважає, що українець заслуговує на всі компліменти, які лунають на його адресу.

Усик не легенда? Той, хто так говорить – несповна розуму. Бредлі каже: "Усик переміг двох найкращих супертяжів епохи, таке собі досягнення", а я такий: "Що? Ти збожеволів". Усик не просто переміг найкращих, він зробив це двічі, провів 48 раундів. Усик взагалі не супертяж, він крузер. Усик просто домінував проти них,

– сказав Томпсон.

Зазначимо, що після переходу в хевівейт Олександр Усик провів 7 боїв, у яких здобув усі перемоги. Він здолав Чазза Візерспуна, Дерека Чісору, Даніеля Дюбуа, а також по два рази Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

До слова. Українець досі залишається непереможним на професійному рівні – всі перемоги у 23 поєдинках (14 нокаутом).

Нагадаємо, що сам Тімоті Бредлі на професійному рівні провів 36 боїв, у яких здобув 33 перемоги. Він був чемпіоном світу за версіями WBC та WBO в першій напівсередній вазі та володів поясом WBO в напівсередній вазі.