Рома виграла шість матчів Серії А поспіль: які шанси у команди Довбика продовжити успішну серію

Римський клуб вдало виправляє ситуацію після провального старту сезону. Команда Артема Довбика включилась в боротьбу за місце в Лізі чемпіонів.

Цього тижня в чемпіонаті Італії 2024-2025 відбудуться матчі 30 туру Серії А. На вечір суботи винесена зустріч за участю Роми, яка 29 березня завітає в гості до Лечче, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Неймовірна форма Роми

"Вовки" вкрай невдало розпочали поточний сезон та вже встигли двічі змінити головного тренера. Певний час Рома йшла біля зони вильоту, проте ситуація виправилась із приходом Клаудіо Раньєрі.

Італієць спочатку мінімізував втрати очок з аутсайдерами, а цього року взагалі видає суперрезультати. Рома виграла шість останніх матчів у Серії А, що дозволило їй застрибнути у єврокубкову зону.

Наразі "вовки" йдуть сьомими та відстають від зони Ліги чемпіонів всього на 4 бали. Важливу роль у цій команді відіграє Артем Довбик, який перебрався влітку з Жирони за 30 мільйонів. Українець вже встиг забити 15 голів 38 іграх за римлян.

У Роми є всі шанси продовжити свою переможну серію до семи матчів. Лечче не хапає зірок з небес та бореться за виживання. Підопічні Джампаоло посідають 16 місце, випереджаючи зону вильоту на три бали.

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Прогноз Favbet

Тому недивно, що Рома є фаворитом у цій битві. На перемогу "вовків" Favbet дає коефіцієнт 1,86, тоді як на успіх Лечче – 4,65. Нічия ж оцінюється у 3,45.

При цьому експерти не очікують на результативну зустріч. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 2,18, тоді як на ТМ2,5 – 1,73. Ймовірність того, що заб'ють обидва клуби, дорівнює 2,02.

Відзначимо, що Лечче програв чотири останні свої матчі в Серії А. При цьому "джаллороссі" востаннє обігрували Рому аж у 2012 році. Але і дуже зручним суперником його для римлян не назвеш, адже в останніх чотирьох очних матчах двічі фіксувалась нічия.