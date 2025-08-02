На початку липня сталася жахлива подія, яка сколихнула всю футбольну спільноту. В аварії загинув зірковий нападник Ліверпуля Діогу Жота зі своїм братом Андре Сілвою, який також був футболістом.

Після цього Ліверпуль вивів з обігу на всіх рівнях 20 номер, щоб віддати данину пам'яті португальському нападнику та його внеску у здобуття ювілейного чемпіонського титулу. Напередодні сталася ще одна сентиментальна історія, яка пов'язана з Діогу Жотою, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Брайтона.

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Як легенда АПЛ вирішив вшанувати пам'ять Жоти?

Ветеран англійського футболу Джеймс Мілнер вирішив також вшанувати пам'ять колишнього одноклубника. Він змінив свій ігровий номер на честь португальця.

Я хотів зробити це на знак поваги та, звичайно ж, віддати данину пам'яті Діогу Жоті. Він був неймовірним гравцем. Мені пощастило грати з ним. Він також був прекрасним другом. Буде честю грати під його номером у цьому сезоні в Прем'єр-лізі,

– сказав Мілнер.

Зазначимо, що Джеймс Мілнер і Діогу Жота провели в Ліверпулі разом три сезони. В цей період "червоні" виграли Кубок Англії, національний Суперкубок, а також Кубок ліги.

Цікаво. З номером на честь португальського нападника Джеймс Мілнер уже в нинішньому сезоні може встановити абсолютний рекорд АПЛ за кількістю матчів. Наразі в його активі 638 поєдинків, а в Гарета Баррі – 653.

Нагадаємо, що через тиждень після аварії за участі Діогу Жоти свідок ДТП заявив про фальшиві висновки поліції.