Лех – Шахтар: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

У четвер, 12 березня, донецький Шахтар зустрінеться з польським Лехом у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону 2025/2026. Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні в польському Познані.

Хто транслюватиме в Україні гру Шахтаря з польською командою у Лізі конференцій, розкаже 24 канал.

О котрій дивитися матч Лех – Шахтар?

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч Лех – Шахтар?

В Україні матч покажуть ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO за передплатами "MEGOPACK" та "Спорт", а також у "MEGOPACK N+S" та "MEGOPACK Y".

Мовлення розпочнеться з передматчевої студії о 18:45.

Ведучий студії Сергій Лук'яненко обговорюватиме майбутній поєдинок разом із експертами Олександром Головко та Едуардом Цихмейструком. До ефіру також приєднається письменник Макс Кідрук.

Коментуватимуть матч Вадим Шевякін та Віталій Звєров.

Шлях Леха та Шахтаря у Лізі Конференцій

Шахтар завершив основний етап Ліги конференцій на шостому місці й напряму потрапив до 1/8 фіналу.

Польський Лех посів 11-те місце в основному раунді турніру та пробився до стикових матчів плейоф, де здолав фінський КуПС з рахунком 2:0 та 1:0.

У чвертьфіналі Ліги конференцій переможець цієї пари зустрінеться з тим, хто пройде в протистоянні АЗ Алкмар (Нідерланди) – Спарта Прага (Чехія).

Чи зустрічалися раніше Лех та Шахтар між собою?

До березня 2026 року "гірники" ніколи не зустрічалися з Лех Познань в офіційних єврокубкових матчах, хоча раніше команди перетиналися під час навчально-тренувальних зборів.

Перше офіційне протистояння клубів відбудеться на стадії 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/2026.

Донецький клуб уже мав досвід матчів із польськими командами в єврокубках – зокрема проти Легія Варшава.

Натомість для Леха зустрічі з українськими суперниками також не є новиною: у 2010 році познанці в єврокубковому протистоянні пройшли Дніпро.