Пішов з життя відомий тренер Лео Беенхакер: він робив Реал чемпіоном та творив історію з Польщею

Легендарний нідерландець попрощався із цим світом у віці 82 років. З 2009 року Беенхакер не тренував, працюючи виключно на керівних посадах.

Відомі футболісти та тренери з минулого продовжують залишати цей світ. Про чергову втрату стало відомо в Нідерландах, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Реала.

До теми Помер відомий футбольний тренер і функціонер Олександр Косевич

Прощання з легендою

На 83 році життя помер відомий нідерландський тренер Лео Беенхакер. Причини смерті спеціаліста наразі невідомі. Відзначимо, що найгучнішого успіху коуч досяг саме в Реалі.

Беенхакер очолював "бланкос" з 1986 по 1989 роки і за цей час робив мадридців чемпіонами три рази поспіль. Також Лео потренував більше десятка клубів, серед яких були Аякс, Феєнорд, Грассхопперс та Сарагоса.

На чолі перших двох коуч вигравав чемпіонат Нідерландів. Також Беенхакер чимало покерував на національному рівні. В його активі є робота зі збірними Нідерландів, Саудівської Аравії, Тринідад і Тобаго та Польщі.

Читайте також Шедевральні голи Райса допомогли Арсеналу здолати Реал у Лізі чемпіонів

Для останніх двох країн він увійшов в історію. Північноамериканську команду Беенхакер вивів на її єдиний чемпіонат світу у 2006 році, а за два роки вперше зробив Польщу учасницею чемпіонату Європи.