Матч запам'ятвся жорстким епізодом за участі Леонардо Бонуччі. Колишній захисник Ювентуса та збірної Італії продемонстрував притаманний собі контактний стиль гри, повідомляє 24 канал.

Читайте також Нападник Атлетіко примудрився не влучити у порожні ворота з двох метрів: відео дикого фейлу

Бонуччі не шкодує нікого

Леонардо Бонуччі під час однієї з атак виконав жорсткий підкат. Італієць просто влетів у екскапітанку жіночої збірної Англії Стеф Хотон.

Після чого матч було призупинено, адже епізод здавався дуже серйозним. Однак після надання допомоги Хотон продовжила гру, на щастя обійшлось без травм.

Бонуччі у підкаті зніс Хотон: дивіться відео

Після благодійного матчу Леонардо Бонуччі опублікував спільне фото зі Стеф Хотон. Колишній італійський футболіст залишив жартівливий підпис: "Вона ще жива".

Бонуччі опублікував фото з Хотон / Фото з інстагарму ексфутболіста

Нагадаємо, що Дженаро Гаттузо нещодавно очолив збірну Італії. Тепер Леонардо Бонуччі працює асистентом головного тренера "сквадри адзурри".

Раніше у Чехії відбувся кумедний епізод за участі місцевого вболівальника. Фанат вибіг на поле повністю оголений, отримавши у результаті копняка від голкіпера однієї з команд..