Матч запомнился жестким эпизодом с участием Леонардо Бонуччи. Бывший защитник Ювентуса и сборной Италии продемонстрировал присущий себе контактный стиль игры, сообщает 24 канал.

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Бонуччи не жалеет никого

Леонардо Бонуччи во время одной из атак выполнил жесткий подкат. Итальянец просто влетел в экс-капитанку женской сборной Англии Стеф Хотон.

После чего матч был приостановлен, ведь эпизод казался очень серьезным. Однако после оказания помощи Хотон продолжила игру, к счастью обошлось без травм.

Бонуччи в подкате снес Хотон: смотрите видео

После благотворительного матча Леонардо Бонуччи опубликовал совместное фото со Стеф Хотон. Бывший итальянский футболист оставил шутливую подпись: "Она еще жива".

Бонуччи опубликовал фото с Хотон / Фото с инстагарма экс-футболиста

Напомним, что Дженаро Гаттузо недавно возглавил сборную Италии. Теперь Леонардо Бонуччи работает ассистентом главного тренера "сквадры адзурры".

Ранее в Чехии произошел забавный эпизод с участием местного болельщика. Фанат выбежал на поле полностью обнаженным, получив в результате пинок от голкипера одной из команд.