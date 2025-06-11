Во втором тайме противостояние было прервано, ведь фанат неожиданно решил проявить смелость. Мужчина выбежал на поле полностью обнаженный с шарфом на шее, сообщает 24 канал.

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Вратарь остановил болельщика

Фанату пришло в голову абсолютно обнаженным побежать к голкиперу Локо Патрику Шторце. Вратарь команды гостей пытался отступить, но впоследствии решил действовать жестче.

Голкипер ударил мужчину ногой между ног, а стюард отправил его за пределы поля. Видео курьезного эпизода из низшего дивизиона Чехии сразу разлетелось по социальным сетям.

Обнаженный фанат выбежал на поле: смотрите видео

В Локо с юмором отнеслись к эпизоду во время матча с участием болельщика и голкипера. А президент Моторлет распространил сообщение голкипера гостей Патрика Шторца.

Ранее сообщали, что фанат в подкате вырубил футболиста после победного матча в Англии.