У другому таймі протистояння було перервано, адже фанат неочікувано вирішив проявити сміливість. Чоловік вибіг на поле повністю оголений з шарфом на шиї, повідомляє 24 канал.

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Воротар зупинив вболівальника

Фанату спало на думку абсолютно оголеним побігти до голкіпера Локо Патрика Шторце. Воротар команди гостей намагався відступити, але згодом вирішив діяти жорсткіше.

Голкіпер вдарив чоловіка ногою поміж ніг, а стюард відправив його за межі поля. Відео курйозного епізоду з нижчого дивізіону Чехії одразу розлетівся соціальними мережами.

Оголений фанат вибіг на поле: дивіться відео

У Локо з гумором поставили до епізоду під час матчу за участі вболівальника та голкіпера. А президент Моторлет поширив допис голкіпера гостей Патріка Шторца.

Раніше повідомляли, що фанат у підкаті вирубив футболіста після переможного матчу в Англії.