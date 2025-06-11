Сборная Украины U-21 начинает свой путь на молодежном Евро-2025. В первом матче группы подопечные Унаи Мельгосы сыграют против команды Дании, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Украина – Дания онлайн будет показан в Украине. Официальным транслятором молодежного Евро-2025 является Megogo. Прямая трансляция встречи будет доступна как на ОТТ-платформе компании, так и на телеканале "Megogo Спорт" в кабельных сетях.

Сам матч состоится на стадионе "Футбол Татран Арена" (вместимость – 6500 зрителей) в словацком городе Прешов, который находится всего в 80-ти километрах от границы с Украиной. Начало – 12 июня в 19:00 по Киеву.

Напомним, что "сине-желтые" уверенно прошли квалификационную группу, выиграв 8 из 10-ти матчей. Команда намерена повторить успех двухлетней давности, когда украинская молодежка добралась до полуфинала Евро.

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На этот раз команда Унаи Мельгосы попала в один квартет с Данией, Финляндией и Нидерландами. В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы. Финал пройдет 28 июня в Братиславе.