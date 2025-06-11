Збірна України U-21 розпочинає свій шлях на молодіжному Євро-2025. У першому матчі групи підопічні Унаї Мельгоси зіграють проти команди Данії, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися гру

Матч Україна – Данія онлайн буде показаний в Україні. Офіційним транслятором молодіжного Євро-2025 є Megogo. Пряма трансляція зустрічі буде доступна як на ОТТ-платформі компанії, так і на телеканалі "Megogo Спорт" в кабельних мережах.

Сам матч відбудеться на стадіоні "Футбол Татран Арена" (місткість – 6500 глядачів) у словацькому місті Прешов, яке знаходиться лише у 80-ти кілометрах від кордону з Україною. Початок – 12 червня о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" впевнено пройшли кваліфікаційну групу, вигравши 8 з 10-ти матчів. Команда має намір повторити успіх дворічної давнини, коли українська молодіжка дісталась півфіналу Євро.

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Цього разу команда Унаї Мельгоси потрапила в один квартет до Данії, Фінляндії та Нідерландів. У плей-оф вийдуть дві найкращі команди з кожної групи. Фінал пройде 28 червня у Братиславі.