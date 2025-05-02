Український боксер Радченко програв у чемпіонському бою після серії нокдаунів: відеоогляд битви

У четвер, 1 травня, у Преторії відбувся вечір боксу. Його головною подією став поєдинок між Кевіном Лереною та Сергієм Радченком.

Представник Південно-Африканської Республіки в рідній країні захищав титул чемпіона світу за версією WBC у бріджервейті. Він був явним фаворитом битви, що й підтвердив на ринзі, повідомляє 24 Канал.

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Без шансів для українця

Лерена зі старту почав діяти першим номером. Він завдавав чимало точних ударів і вже у другому раунді двічі відправив українського бійця на канвас.

Радченко зумів протриматися до гонга та продовжити бій, але вже в наступній трихвилинці поєдинок було завершено. З початку третього раунду Кевін Лерена продовжив повністю домінувати та відправив українця у третій нокдаун.

Після цього команда уродженця Кременчука викинула білий рушник. Тож Сергій поступився технічним нокаутом.

Дивіться відеоогляд бою Лерена – Радченко

Довідка. Для Сергія Радченка це був перший бій за повноцінний титул чемпіона світу. Всього він провів на професійному рівні 19 поєдинків – 11 перемог і 8 поразок.

Зазначимо, що перемога над українцем стала 31-ю для Кевіна Лерени у 34-х боях. Він у 2022 році бився з Даніелем Дюбуа, якому програв технічним нокаутом у третьому раунді. Саме "Динаміт" стане наступним суперником Олександра Усика в битві за абсолют у хевівейті.