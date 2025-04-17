Біль, страх і панічні атаки, – Цуренко подала в суд на керівництво WTA

Українська тенісистка Леся Цуренко виступила з різкою заявою на адресу Асоціації жіночого тенісу (WTA). Спортсменка звинуватила керівництво організації у "моральному насильстві".

Леся Цуренко опублікувала своє звернення у мережі Х. 35-річна тенісистка повідомила деталі конфлікту з керівництвом WTA, пише 24 Канал.

Читайте також Терористи – ось хто вони: Стаховський відреагував на ракетний удар по Сумах

Цуренко звинуватила WTA у моральному насильстві

Українка повідомила, що з дитинства мріяла стати професійною тенісисткою та завжди була віддана улюбленому виду спорту. Цуренко не уявляє свого життя поза тенісом. Позиція керівництва WTA щодо неї стала ударом для тенісистки.

"Я намагалася знайти захист і справедливість всередині WTA. Але у відповідь я зіткнулася з байдужістю і несправедливістю, що призвело до тривалого морального занепаду. Біль, страх, панічні атаки, приниження, приховування інформації, переслідування моєї команди, щоб змусити мене замовкнути… і це навіть не повний перелік того, що мені довелося пережити.

WTA-тур відмовився захистити жінку, гравця, людину. Замість цього, WTA-тур вирішив захистити людину на керівній посаді", – зазначила Цуренко.

У зверненні тенісистка повідомила, що з кінця минулого року "шукає справедливості в суді".

Конфлікт Цуренко з керівництвом WTA

У березні 2023 року Цуренко відмовилася від матчу проти білоруски Аріни Сабалєнки. Причиною стала панічна атака, якої спортсменка зазнала після розмови з CEO WTA Стівом Саймоном. На зустрічі з українськими тенісистками він заявив, що гравці з Росії та Білорусі можуть підтримувати війну в Україні, адже це їхня особиста думка.

Після цих слів тренер Лесі Цуренко Микита Власов ініціював розслідування проти Саймона. У відповідь організація відкрила слідство проти тренера. У заяві WTA повідомлялося, що Саймон "не порушив статут".

Зазначимо, що востаннє Цуренко виходила на корт у листопаді 2024 року на турнірі в американському Мідленді. Після цього тенісистка взяла паузу в кар'єрі.