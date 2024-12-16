Вони будуть битися за три основні чемпіонські титули – WBA, WBC та WBO. Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився колишній американський супертяж Леймон Брюстер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Round Eight Boxing.

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Як перемогти Усика

Ексчемпіон світу назвав декілька факторів, які можуть вплинути на результат і допомогти "Циганському королю". Серед інших він виділив, зокрема, габарити та провів аналогію з Володимиром Кличком:

Тайсон – великий хлопець, який має неймовірні навички. Йому треба провести бій з Усиком так, як він це робив із Вайлдером. Потрібно постійно пресингувати українця, використовувати перевагу у вазі. Тайсон повинен використати свої довгі руки та тримати Олександра на дистанції. Важливо змусити суперника страждати, щоб дістатися до тебе крізь твій джеб. Пам'ятаєте, як робив Кличко? Ти підходив до нього, він клінчував і ти швидко втомлювався.

При цьому американець вважає, що в майбутній битві немає фаворита. На його думку, обидва боксери є елітними хевівейтерами та заслуговують на визнання.

До слова. Леймон Брюстер протягом кар'єри двічі виходив на ринг із Володимиром Кличком. У першій битві він сенсаційно здобув перемогу вже у п'ятому раунді, завоювавши чемпіонський титул WBO, але через три роки українець взяв у нього реванш.

Нагадаємо, що навесні Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Це дозволило йому стати першим абсолютом хевівейту у XXI столітті.