Чемпіонство відкладається: Баварія втратила перемогу у драматичному матчі з Лейпцигом
- Баварія зіграла внічию 3:3 з Лейпцигом у 32-му турі Бундесліги, втративши шанс достроково стати чемпіоном.
- Навіть після нічиєї, Баварія випереджає Баєр на 9 очок, але Баєр ще має шанси на чемпіонство за два тури до завершення.
Мюнхенська Баварія у 32-му турі Бундесліги на виїзді зустрічалася з Лейпцигом. Команда Венсана Компані у разі успіху могла достроково оформити чемпіонство.
Лейпциг – Баварія 3:3
Голи: Шешко, 11, Клостерманн, 39, Поульсен, 90+5 – Даєр, 62, Олісе, 63, Сане, 83
Перед звітним матчем Баварія випереджала головного конкурента Баєр на 8 очок. "Червоним" потрібно було перемогти Лейпциг, щоб достроково завершити чемпіонську гонку у 32 турі, пише 24 Канал.
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Підніжка Баварії від Лейпцига
Підопічні Компані невдало розпочали поєдинок. Після першого тайму рахунок був 2:0 на користь "червоних биків". Результативними ударами відзначилися Шешко та Клостерманн.
"Баварці" перевернули гру у другій половині зустрічі. Спочатку Ерік Даєр після подачі кутового головою скоротив розрив у рахунку. А вже за хвилину Олісе забив другий гол, відновивши статус-кво.
На 83-й хвилині матчі Сане закрутив м'яч у лівий кут воріт та вивів Баварію вперед. Проте у компенсований час підопічні Компані пропустили гол від Поульсена, який відтермінував їхнє чемпіонство.
У підсумку матч завершився внічию – 3:3.
Відеоогляд матчу Лейпциг – Баварія
- За два тури до завершення чемпіонату Баварія на 9 очок випереджає Баєр, який ще зберігає мінімальні шанси на здобуття "золота".
- Завтра "фармацевти" зіграють свій матч 32 туру проти Фрайбурга. Підопічних Хабі Алонсо влаштує лише перемога.