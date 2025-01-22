Провал Боруссії, вольові Барселона та Атлетіко: всі результати Ліги чемпіонів за 21 січня

Ліверпуль та Барселона вже забезпечили себе путівками напряму в 1/8 фіналу. Натомість дортмундська Боруссія ускладнила своє становище перед боєм із Шахтарем.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 відіграли перші дев'ять матчів 7 туру основної стадії. Матч за участю Шахтаря винесений на середу, команда Пушича протистоятиме Бресту, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Брест в Лізі чемпіонів

Ліверпуль і Барселона оминають "стики"

У вівторок же свої матчі провели лідери турнірної таблиці Ліверпуль та Барселона. Мерсисайдці на досвіді переграли Лілль та де-факто забезпечили собі перше місце після основного етапу ЛЧ.

Було б де-юре, якби каталонці допустили осічку на полі Бенфіки. Команда Фліка була максимально близькою до цього, адже португальці забили тричі перед перервою. На 68 хвилині команда Трубіна повела в рахунку 4:2, але гостям вдався епічний камбек.

Допоміг їм в цьому і сам Анатолій, який припустився грубої помилки та подарував гол Рафіньї. Все йшло до нічиєї 4:4, але на останній хвилині компенсованого часу Барса реалізувала блискавичну контратаку.

Рафінья оформив дубль та подарував гостям перемогу, яка вивела "блаугранас" слідом за Ліверпулем напряму в 1/8 фіналу. Також збільшив свої шанси на фініш у топ-8 мадридський Атлетіко.

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Провали німців

Підопічні Сімеоне довгий час протистояли Баєру у меншості та тримали нічию 1:1. Проте під завісу гри леверкузенці також заробили вилучення і гостей добив Альварес, на рахунку якого дубль.

Серед інших матчів можна виділити несподівані поразки Астон Віллі та дортмундської Боруссії. Саме німецький клуб буде суперником Шахтаря в останньому турі і стан "джмелів" відверто кепський. Це буде шанс для команди Пушича.

Всі результати Ліги чемпіонів за 21 січня:

Бенфіка – Барселона 4:5

Голи : Павлідіс, 2, 22, 30 (пен), Араухо, 68 (автогол) – Левандовський, 13 (пен), 78 (пен), Рафінья, 64, 90+6, Ерік Гарсія, 87.

: Павлідіс, 2, 22, 30 (пен), Араухо, 68 (автогол) – Левандовський, 13 (пен), 78 (пен), Рафінья, 64, 90+6, Ерік Гарсія, 87. Ліверпуль – Лілль 2:1

Голи: Салах, 34, Елліотт, 67 – Девід, 62.

Атлетіко – Баєр 2:1

Голи: Альварес, 52, 90 – Інкап'є, 45+1.

Болонья – Боруссія Дортмунд 2:1

Голи: Даллінга, 71, Іллінг-Джуніор, 72 – Гірассі, 15 (пен).

Монако – Астон Вілла 1:0

Голи: Сінго, 8.

Брюгге – Ювентус 0:0

Аталанта – Штурм 5:0

Голи: Ретегі, 12, Пашаліч, 58, Де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешіаніні, 90+5.

Слован – Штутгарт 1:3

Голи: Метсоко, 85 – Левелінг, 11, 36, Рідер, 87.