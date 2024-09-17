Визначено найкращий гол сезону в Лізі чемпіонів: відео шедевра

В останній день весни визначився переможець Ліги чемпіонів з футболу. За трофей боролися ПСЖ та Інтер.

Французький колектив здобув нищівну перемогу з рахунком 5:0. Після завершення турніру УЄФА визначила найкращий гол Ліги чемпіонів-2024/2025, інформує 24 Канал.

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Хто забив найкращий гол сезону в ЛЧ

Його автором став Ламін Ямаль. Нагородою було відзначено його взяття воріт у першому півфіналі турніру в матчі проти Інтера.

Тоді 17-річний іспанський вінгер на дриблінгу пройшов двох суперників і, наблизившись до ще трьох, пробив у дальній кут воріт Зоммера. М'яч полетів по ідеальній траєкторії, а швейцарець навіть не намагався за ним стрибати.

Як Ямаль забив найкращий гол сезону в ЛЧ: дивіться відео

Зазначимо, що ще один гол юного іспанця потрапив у топ-10. А у трійці найкращих опинилися також взяття воріт від Лаутаро Мартінеса та Деклана Райса.

Топ-10 голів Ліги чемпіонів-2024/2025 за версією УЄФА

Ламін Ямаль, Барселона – Інтер (півфінал, перший матч, 30.04.2025) Лаутаро Мартінес, Баварія – Інтер (чвертьфінал, перший матч, 08.04.2025) Деклан Райс, Арсенал – Реал (чвертьфінал, перший матч, 08.04.2025) Кіліан Мбаппе, Реал – Манчестер Сіті (плейоф, матч-відповідь, 19.02.2025) Вінісіус Жуніор, Реал – Боруссія Дортмунд (3 тур, 22.10.2024) Маркус Тюрам, Барселона – Інтер (півфінал, перший матч, 30.04.2025) Зено Дебаст, Спортінг – Лілль (1 тур, 17.09.2024) Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті – Спарта Прага (3 тур, 23.10.2024) Ламін Ямаль, Барселона – Бенфіка (1/8 фіналу, матч-відповідь, 11.03.2025) Хуліан Альварес, Реал – Атлетіко (1/8 фіналу, перший матч, 04.03.2025)

До слова. В нинішньому сезоні Ламін Ямаль провів 13 матчів у Лізі чемпіонів. У них він відзначився п'ятьма голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, що також УЄФА опублікувала символічну збірну ЛЧ-2024/2025. У ній опинилися одразу сім гравців ПСЖ.