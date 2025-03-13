У середу, 12 березня, відбулись матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Визначилися ще чотири учасники чвертьфіналу, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Виліт Бенфіки та феєрія ПСЖ: результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 11 березня

Хто вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Першою вирішила турнірне завдання дортмундська Боруссія. Поєдинок між французьким Ліллем та "джмелями" відбувся у першому слоті ігрового дня. "Мастифи" після виїзної нічиєї (1:1) зберігали непогані шанси на загальний успіх.

Французька команда вийшла вперед вже на 5-й хвилині після голу Маньє. Проте на більше їх не вистачило. У другому таймі футболісти Боруссії Джан та Баєр забезпечили перемогу з рахунком 2:1 та путівку до чвертьфіналу.

Лондонський Арсенал гарантував собі вихід до чвертьфіналу ще за підсумком першого поєдинку (7:1). У матчі-відповіді Мікель Артета мав змогу поекспериментувати зі складом. Іспанець дав шанс проявити себе Олександру Зінченку, який забив красень-гол на 6-й хвилині. У підсумку "каноніри" зіграли внічию (2:2) та вийшли в наступний раунд.

Астон Вілла без проблем розібралася з ексклубом Романа Яремчука бельгійським Брюгге (3:0). "Леви" крокують далі у боротьбі за трофей Ліги чемпіонів.

У центральному матчі дня Атлетіко на "Метрополітано" приймав Реал. Хавбек "матрацників" Галлахер забив на 30-й секунді матчу.

На 70-й хвилині Вінісіус Жуніор не реалізував пенальті, яке заробив Кіліан Мбаппе. В основний час жодна з команд не зуміла вирішити завдання.

Результати та відеоогляди матчів 1/8 Ліги чемпіонів за 12 березня

Лілль – Боруссія Д 1:2 (перший матч 1:1)

Голи: Девід, 5 – Джан, 54, Баєр, 65

Арсенал – ПСВ 2:2 (перший матч 1:7)

Голи: Зінченко, 6, Райс, 37 – Перішич, 18, Дріеуш, 70

Астон Вілла – Брюгге 3:0 (перший матч 3:1)

Голи: Асенсіо, 50, 61, Матсен, 57

Атлетіко – Реал 1:0 (перший матч 1:2) (матч триває)

Гол: Галлахер, 1

За підсумком матчів 1/8 фіналу до наступного раунду вийшли: Барселона, Інтер, Баварія, ПСЖ, Боруссія Д, Арсенал, Астон Вілла. Перші матчі чвертьфіналу відбудуться 8-9 квітня, а матчі-відповіді – 15-16 квітня.

Чвертьфінальні пари

Арсенал – переможець пари Атлетіко – Реал

ПСЖ – Астон Вілла

Барселона – Боруссія Д

Баварія – Інтер