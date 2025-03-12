Виліт Бенфіки та феєрія ПСЖ: результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 11 березня

Вогняний сезон Ліги чемпіонів-2024/2025 продовжується. Лише найсильніші команди залишаються на шляху до омріяного трофея головного європейського турніру.

У вівторок, 11 березня, відбулись чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Єврокубковий вечір подарував вболівальникам яскравий футбол, повідомляє 24 канал.

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Невдача для Трубіна

Вечір Ліги чемпіонів розпочався матчем між Барселоною та Бенфікою в Іспанії. Забитими м'ячами у складі каталонців відзначились Рафінья (дубль) та Ламін Ямал. Єдиний гол за Бенфіку забив аргентинський захисник Ніколас Отаменді.

Каталонці спокійно розібрались з "орлами", здобувши комфортну перемогу з рахунком 3:1. Таким чином Барселона вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів за підсумками двох матчів – 4:1.

Інтер залишився єдиною командою у Лізі чемпіонів із Серії А. "Нерадзуррі" зіграли проти Феєнорда, який вибив Мілан у попередньому раунді турніру. Італійський клуб спокійно розібрався з нідерландцями та здобув перемогу 2:1.



У попередньому матчі Інтер обіграв Феєнорд з рахунком 2:0. За результатами двох поєдинків міланський колектив крокує у наступний раунд Ліги чемпіонів – 4:1.

Ще в одному матчі відбулось німецьке дербі між Баварією та леверкузенським Баєром. Мюнхенці обіграли "фармацевтів" з рахунком 2:0. Голи забивали Харрі Кейн та Альфонсо Девіс.

Баварія розгромила Баєр за підсумками двох матчів – 5:0. Мюнхенці впевнено вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів-2024/2025.

Трилер на Енфілді

Центральний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025 відбувся на Енфілді. Ліверпуль приймав французький ПСЖ. "Мерсисайдці" грали активніше, ніж у першій грі.

Проте фортуна на початку гри усміхнулась парижанам. На 12-й хвилині матчу забитим м'ячем відзначився Усман Дембеле. Ліверпуль усіма силами намагався відігратись, але Джанлуїджі Доннарума наче зачарував власні ворота.

Основний час матчу Ліверпуль – ПСЖ завершився 1:0. Так як "мерсисайдці" виграли першу гру 1:0 на команди очікували додаткові 30 хвилин гри. В екстратаймах голів не було – у підсумку серія пенальті.

У серії пенальті Джанлуїджа став героєм матчу. Голкіпер потягнув два удари від Кьортіса Джонса та Дарвіна Нуньєса. У підсумку ПСЖ крокує у наступний раунд Ліги чемпіонів.

Результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 11 березня:

Барселона – Бенфіка 3:1

Голи: Рафінья, 11, 42, Ямал, 27 – Отаменді, 13

Інтер – Феєнорд 2:1

Голи: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (П) – Модер, 42

Баєр – Баварія 0:2

Голи: Кейн, 52, Девіс, 71