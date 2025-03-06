Успіх Баварії та прикра поразка ПСЖ: результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 5 березня

Поточний сезон фантастичної Ліги чемпіонів у розпалі. Лише найсильніші команди крокують до завоювання омріяного трофея головного європейського турніру.

У середу, 5 березня, відбувся другий день 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. У головному матчі вечора футболу ПСЖ приймав вдома Ліверпуль, повідомляє 24 канал.

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Шалений вечір Ліги чемпіонів

Лігочемпіонівський вечір розпочався з матчу між Феєнордом та Інтером. Цього разу нідерландці не створили сенсацію, як у грі проти Мілана. "Нерадзуррі" здобули впевнену перемогу 2:0, завдяки голам Лаутаро Мартінеса та Маркуса Тюрама.

Баварія виявилась сильнішою, ніж Баєр у німецькому дербі. Мюнхенці не залишили шансів леверкузенському колективу. Матч завершився перемогою підопічних Венсана Компані з рахунком 3:0.

Барселона здобула мінімальну перемогу над Бенфікою. "Орли" грали в більшості з середини першого тайму, але не змогли скористатись перевагою. Каталонці здолали португальський клуб завдяки голу Рафіньї.

У центральному матчі вечора Ліги чемпіонів ПСЖ тотально домінував над Ліверпулем та мав всі шанси вийти переможцем з протистояння, але фортуна була на стороні мерсисайдців, які змогли забити гол наприкінці другого тайму і виграти матч.

Всі результати Ліги чемпіонів за 5 березня:

Феєнорд – Інтер 0:2

Голи: Мартінес, 30, Тюрам, 38

Баварія – Баєр 3:0

Голи: Кейн, 9, 75 (П), Мусіала, 54

Вилучення: Мукіеле, 62 (Баєр)

Бенфіка – Барселона 0:1

Голи: Рафінья, 61

Вилучення: Кубарсі, 22 (Барселона)