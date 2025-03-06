Успіх Баварії та прикра поразка ПСЖ: результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 5 березня
- Баварія перемогла Баєр у німецькому дербі, зокрема завдяки голам Кейна та Мусіали.
- ПСЖ домінував у матчі проти Ліверпуля, але програв через пізній гол Елліота.
- Феєнорд поступився Інтеру, а Барселона здобула перемогу над Бенфікою.
Поточний сезон фантастичної Ліги чемпіонів у розпалі. Лише найсильніші команди крокують до завоювання омріяного трофея головного європейського турніру.
У середу, 5 березня, відбувся другий день 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. У головному матчі вечора футболу ПСЖ приймав вдома Ліверпуль, повідомляє 24 канал.
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Шалений вечір Ліги чемпіонів
Лігочемпіонівський вечір розпочався з матчу між Феєнордом та Інтером. Цього разу нідерландці не створили сенсацію, як у грі проти Мілана. "Нерадзуррі" здобули впевнену перемогу 2:0, завдяки голам Лаутаро Мартінеса та Маркуса Тюрама.
Баварія виявилась сильнішою, ніж Баєр у німецькому дербі. Мюнхенці не залишили шансів леверкузенському колективу. Матч завершився перемогою підопічних Венсана Компані з рахунком 3:0.
Барселона здобула мінімальну перемогу над Бенфікою. "Орли" грали в більшості з середини першого тайму, але не змогли скористатись перевагою. Каталонці здолали португальський клуб завдяки голу Рафіньї.
У центральному матчі вечора Ліги чемпіонів ПСЖ тотально домінував над Ліверпулем та мав всі шанси вийти переможцем з протистояння, але фортуна була на стороні мерсисайдців, які змогли забити гол наприкінці другого тайму і виграти матч.
Всі результати Ліги чемпіонів за 5 березня:
- Феєнорд – Інтер 0:2
Голи: Мартінес, 30, Тюрам, 38
- Баварія – Баєр 3:0
Голи: Кейн, 9, 75 (П), Мусіала, 54
Вилучення: Мукіеле, 62 (Баєр)
- Бенфіка – Барселона 0:1
Голи: Рафінья, 61
Вилучення: Кубарсі, 22 (Барселона)
- ПСЖ – Ліверпуль 0:1
Голи: Елліот, 87