Порятунок Баварії та фіаско італійців: всі результати Ліги чемпіонів за 18 лютого

У Лізі чемпіонів-2024/2025 відбулись чотири матчі-відповіді 1/16 фіналу. Найголовнішою сенсацією ігрового дня став виліт італійського Мілана та Аталанти з головного європейського турніру.

Сьогодні, 18 лютого, вісім команд зіграли другі стикові матчі на шляху до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Лише чотири колективи продовжили йти за омріяним трофеєм, повідомляє 24 канал.

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Італійці їдуть додому

Перший матч ігрового вечора між Міланом та Феєнордом завершився сенсацією. Нідерландці в останній третині поєдинку вирвали нічию у "росонері" та вийшли у наступний раунд турніру, завдяки перемозі у першій грі – 1:0.

Другою сенсацією 1/16 фіналу став виліт Аталанти. Бергамаски після мінімальної поразки на виїзді 2:1 мали шанси у матчі-відповіді здолати Брюгге, але бельгійці виявились сильнішими, розгромивши італійців – 3:1.

Трубін крокує далі

Матч між Бенфікою та Монако подарував вболівальникам чимало забитих м'ячів. Для Анатолія Трубіна гра видалась вкрай складною, адже український голкіпер тричі витягував м'яч з сітки воріт.

Команди не виявили переможця за 90 хвилин матчу. Гра завершилась з нічийним рахунком 3:3. Проте перемога орлів у першому поєдинку дозволила їм вийти у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025.

Також сьогодні відбувся матч між Баварією та Селтіком. Мюнхенці змогли врятуватись на останніх хвилинах протистояння та вирвати нічию шотландців. Героєм зустрічі став Альфонсо Девіс.

Всі результати Ліги чемпіонів за 18 лютого:

Мілан – Феєнорд 1:1

Голи: Хіменес, 1 – Карранса, 73

Хіменес, 1 – Карранса, 73 Аталанта – Брюгге 1:3

Голи: Лукман, 46 – Талбі, 3, 27, Ютгла 45+3

Лукман, 46 – Талбі, 3, 27, Ютгла 45+3 Баварія – Селтік 1:1

Голи: Девіс, 90+4, – Кюн, 63

Девіс, 90+4, – Кюн, 63 Бенфіка – Монако 3:3

Голи: Актюркоглу, 22, Павлідіс, 76 (П), Кокчю, 84 – Мінаміно, 32, Бен Сегір 51, Іленіхена, 81

Завтра, 19 лютого, відбудуться другі матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Путівку у наступний раунд розіграють Реал, Манчестер Сіті, Спортінг, Боруссія Дортмунд, ПСЖ, Брест, Ювентус та ПСВ.