Українська зустріч Зінченка проти Луніна: усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025

У вівторок, 11 березня, та середу, 12 березня, були зіграні усі матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поточного сезону-2024/2025. За їх підсумками визначились усі чотири чвертьфінальні пари.

Першим учасником чвертьфіналу Ліги чемпіонів стала каталонська Барселона. "Блаугранас" пройшли лісабонську Бенфіку Анатолія Трубіна, повідомляє 24 Канал.

До теми Виліт Трубіна, а ПСЖ мінуснув Ліверпуль: хто вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Хто зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Також 11 березня до 1/4 фіналу турніру пробились Інтер, ПСЖ та Баварія. Найскладніший шлях із цього тріо був у паризького клубу, який програв Ліверпулю у першому матчі, а у поєдинку-відповіді перевів гру у серію пенальті, де гравці ПСЖ були точнішими.

12 березня визначились ще чотири останні чвертьфіналісти ЛЧ-2024/2025. Першою у наступний раунд пробилась дортмундська Боруссія, яка вибила Лілль.

Арсенал гарантував собі путівку у чвертьфінал ЛЧ ще у першому матчі, коли розгромив на виїзді ПСВ 1:7. Другий поєдинок закінчився бойовою нічиєю 2:2, але це не завадило "канонірам" пробитись далі. Також в 1/4 фіналу турніру зіграють Реал та Астон Вілла.

Одним із центральних матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів буде протистояння Арсенала проти Реала. Це буде не лише битва англійського та іспанського грандів, а й зустріч Олександра Зінченка та Андрія Луніна.

Чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів-2024/2025

Арсенал – Реал (8 квітня)

Баварія – Інтер (8 квітня)

Барселона – Боруссія Дортмунд (9 квітня)

Астон Вілла – ПСЖ (9 квітня)

Зверніть увагу! Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025 відбудуться 8-9 квітня, а поєдинки-відповіді – 15-16 квітня.