Далі без Шахтаря: хто вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25

Завершився основний етап оновленої Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. За підсумком останнього туру визначилися всі учасники плей-оф найпрестижнішого єврокубкового турніру.

У середу, 29 січня, одночасно відбулися 18 матчів 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. За 24 путівки до плей-оф боролися 36 команд, пише 24 Канал.

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Хто став учасником плей-оф Ліги чемпіонів

За підсумком етапу Ліги вісім перших команд з турнірної таблиці автоматично вийшли до 1/8 фіналу. Команди, які посіли з 9-го по 24-те місце, зіграють стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Невдахи турніру, які завершили виступ нижче 24-го місця, вилетіли з Ліги чемпіонів.

Перед останнім туром лише Ліверпуль та Барселона гарантували собі участь у 1/8 фіналу. Інші учасники 1/8 фіналу та стикових матчів стали відомі по завершенні матчів.

Учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25

Ліверпуль (Англія)

Барселона (Іспанія)

Арсенал (Англія)

Інтер (Італія)

Атлетіко (Іспанія)

Баєр (Німеччина)

Лілль (Франція)

Астон Вілла (Англія)

Учасники стикових матчів

Аталанта (Італія)

Боруссія Д (Німеччина)

Реал (Іспанія)

Баварія (Німеччина)

Мілан (Італія)

ПСВ (Нідерланди)

ПСЖ (Франція)

Бенфіка (Португалія)

Монако (Франція)

Брест (Франція)

Феєнорд (Нідерланди)

Ювентус (Італія)

Селтік (Шотландія)

Манчестер Сіті (Англія)

Спортінг (Португалія)

Брюгге (Бельгія)

Вилетіли з Ліги чемпіонів: Динамо З (Хорватія), Штутгарт (Німеччина), Шахтар (Україна), Болонья (Італія), Црвена Звезда (Сербія), Штурм (Австрія), Спарта (Чехія), Лейпциг (Німеччина), Жирона (Іспанія), Зальцбург (Австрія), Слован (Словаччина), Янг Бойз (Швейцарія).

Підсумкова турнірна таблиця

Коли гратимуть матчі плей-оф Ліги чемпіонів

Жеребкування стикових матчів відбудеться 31 січня. 16 команди розіграють 8 путівок до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перші поєдинки заплановані на 11/12 лютого, а матчі-відповіді відбудуться за тиждень – 18/19 лютого.