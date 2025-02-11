ПСЖ розчавив Брест та драма у Манчестері: результати матчів плей-оф Ліги чемпіонів за 11 лютого
- ПСЖ переміг Брест з рахунком 3:0 у першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів, завдяки голам Вітіньї та дублю Дембеле.
- Матч-відповідь раунду плей-оф відбудеться 18 та 19 лютого.
У Європі стартував раунд плей-оф Ліги чемпіонів. У ньому команди, які посіли у підсумковій таблиці місця з 9-го по 24-те, визначать володарів восьми путівок до 1/8 фіналу.
У вівторок, 11 лютого, відбулися чотири перші матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів. Програму ігрового дня відкривав поєдинок між Брестом та ПСЖ, пише 24 Канал.
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Як завершилися перші матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
У французькому протистоянні сильнішим виявився паризький клуб. Героєм зустрічі став форвард ПСЖ Усман Дембеле, який оформив дубль. Ще один гол на свій рахунок записав хавбек "червоно-синіх" Вітінья. Португалець реалізував пенальті на 21-й хвилині зустрічі.
Команда Луїса Енріка зробила вагому заявку на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Бресту буде важко відіграти гандикап у три м'ячі.
У центральному матчі ігрового дня Манчестер Сіті приймав мадридський Реал.
Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів за 11 лютого
Брест – ПСЖ 0:3
Голи: Вітінья, 21 (з пен.), Дембеле, 45, 66
Манчестер Сіті – Реал 2:3
Голи: Голанд, 19, 80 – Мбаппе, 60, Діас, 86, Беллінгем, 90+2
Спортінг – Боруссія Д 0:3
Голи: Гірассі, 60, Гросс, 68, Адеємі, 82
Ювентус – ПСВ 2:1
Голи: Маккенні, 34, Мбангула, 82 – Перішич, 56
Нагадаємо, що наступний ігровий день відбудеться 12 лютого. Матчі-відповіді раунду плей-оф пройдуть наступного тижня – 18 та 19 лютого.