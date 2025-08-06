Розклад матчів та результати 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025-2026
- У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2025-2026 грають 10 пар суперників.
- Динамо програло свій перший матч Пафосу (0:1).
- Матчі-відповіді відбудуться 12 серпня.
20 команд продовжують боротьбу за сім путівок в основну стадію Ліги чемпіонів. Серед претендентів на ці місця є і чемпіон України Динамо.
В Лізі чемпіонів 2025-2026 тривають матчі 3-го кваліфікаційного раунду. Перші ігри цієї стадії заплановані на 5-6 серпня, а переможці пар вийдуть в останній раунд плей-оф відбору, повідомляє 24 Канал.
До теми Шовковський пояснив, чому Динамо поступилося Пафосу в Лізі чемпіонів
Як зіграло Динамо?
Учасниками цієї стадії є 20 команд, які розділені на 10 пар. Шість із них йдуть "Шляхом чемпіонів", де грають виключно переможці своїх країн. Ще чотири пари складають "Шлях представників ліг".
Серед учасників цієї стадії є і київське Динамо. У першому матчі команда Шовковського приймала Пафос у польському Любліні та поступилась йому з рахунком 0:1.
Так само мінімальну перемогу здобув Карабах. Серед інших ігор вівторка результативним вийшов лише матч у Глазго, де Рейнджерс відвантажив три "сухі" м'ячі Вікторії.
Всі результати 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:
- Мальме (Швеція) – Копенгаген (Данія) 0:0
- Динамо (Україна) – Пафос (Кіпр) 0:1
Голи: Андерсон Сілва, 84
- Шкендія (Північна Македонія) – Карабах (Азербайджан) 0:1
Голи: Байрамов, 18
- Рейнджерс (Шотландія) – Вікторія (Чехія) 3:0
Голи: Гассама, 15, 51, Дессерс, 45 (пен)
- Кайрат (Казахстан) – Слован (Словаччина)
- Зальцбург (Австрія) – Брюгге (Бельгія)
- Лудогорець (Болгарія) – Ференцварош (Угорщина)
- Лех (Польща) – Црвена Звезда (Сербія)
- Ніцца (Франція) – Бенфіка (Португалія)
- Феєнорд (Нідерланди) – Фенербахче (Туреччина)
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Матчі-відповіді пройдуть у вівторок, 12 серпня, на полях команд, що цього тижня грали в гостях. Переможці пар вийдуть у раунд плейоф кваліфікації, де будуть битися за потрапляння в основну стадію Ліги чемпіонів.