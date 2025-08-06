20 команд продовжують боротьбу за сім путівок в основну стадію Ліги чемпіонів. Серед претендентів на ці місця є і чемпіон України Динамо.

В Лізі чемпіонів 2025-2026 тривають матчі 3-го кваліфікаційного раунду. Перші ігри цієї стадії заплановані на 5-6 серпня, а переможці пар вийдуть в останній раунд плей-оф відбору, повідомляє 24 Канал.

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Як зіграло Динамо?

Учасниками цієї стадії є 20 команд, які розділені на 10 пар. Шість із них йдуть "Шляхом чемпіонів", де грають виключно переможці своїх країн. Ще чотири пари складають "Шлях представників ліг".

Серед учасників цієї стадії є і київське Динамо. У першому матчі команда Шовковського приймала Пафос у польському Любліні та поступилась йому з рахунком 0:1.

Так само мінімальну перемогу здобув Карабах. Серед інших ігор вівторка результативним вийшов лише матч у Глазго, де Рейнджерс відвантажив три "сухі" м'ячі Вікторії.

Всі результати 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:

Мальме (Швеція) – Копенгаген (Данія) 0:0

(Швеція) – (Данія) Динамо (Україна) – Пафос (Кіпр) 0:1

Голи: Андерсон Сілва, 84

(Україна) – (Кіпр) Андерсон Сілва, 84 Шкендія (Північна Македонія) – Карабах (Азербайджан) 0:1

Голи: Байрамов, 18

(Північна Македонія) – (Азербайджан) Байрамов, 18 Рейнджерс (Шотландія) – Вікторія (Чехія) 3:0

Голи: Гассама, 15, 51, Дессерс, 45 (пен)

(Шотландія) – (Чехія) Гассама, 15, 51, Дессерс, 45 (пен) Кайрат (Казахстан) – Слован (Словаччина)

(Казахстан) – (Словаччина) Зальцбург (Австрія) – Брюгге (Бельгія)

(Австрія) – (Бельгія) Лудогорець (Болгарія) – Ференцварош (Угорщина)

(Болгарія) – (Угорщина) Лех (Польща) – Црвена Звезда (Сербія)

(Польща) – (Сербія) Ніцца (Франція) – Бенфіка (Португалія)

(Франція) – (Португалія) Феєнорд (Нідерланди) – Фенербахче (Туреччина)

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Матчі-відповіді пройдуть у вівторок, 12 серпня, на полях команд, що цього тижня грали в гостях. Переможці пар вийдуть у раунд плейоф кваліфікації, де будуть битися за потрапляння в основну стадію Ліги чемпіонів.