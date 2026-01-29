Успіх українців, провал Реала та феєрія Трубіна: які команди вийшли у плей-оф Ліги чемпіонів

В Лізі чемпіонів підійшов до завершення основний етап. За оновленим у 2024 році форматом він складався з 8 турів, в рамках яких клуби грали проти абсолютно різних опонентів.

Ще достроково 15 команд забезпечили собі вихід у плей-оф. У свою чергу Арсенал та Баварія вже гарантували собі місце у топ-8, що дає пряму путівку в 1/8 фіналу, повідомляє 24 Канал.

Як Трубін врятував Бенфіку?

Інші ж команди боролись за потрапляння у цю вісімку або ж за місця з 9 по 24. Саме ця зона дає право на вихід у плей-оф. Увага українців була прикута до Лісабону.

Там Бенфіка з Трубіним та Судаковим приймала Реал. Обидва українці вийшли в старті португальців, тоді як Лунін залишився на лаві запасних мадридців.

Зрештою "орлам" вдалось створити сенсацію та обіграти Реал. Пропустивши від Мбаппе, господарі видали три голи поспіль. Героєм епізодів став Павлідіс, який оформив два асисти та гол з пенальті.

Бенфіка вигравала 3:2, але потребувала четверти гол, щоб застрибнути в зону плей-оф. І його таки забив на 90+8 хвилині Анатолій Трубін! Кіпер прибіг у карний майданчик Реала та успішно відгукнувся на подачу зі стандарту.

Як завершились інші матчі?

З інших результатів варто виділити неочікувані перемоги Брюгге та Буде-Глімта над Марселем та Атлетіко відповідно. Обидва ці успіхи дозволили командам з Бельгії та Норвегії кваліфікуватися у плей-оф Ліги чемпіонів 2025 – 2026.

Всі результати 8-го туру Ліги чемпіонів:

Бенфіка – Реал 4:2

Наполі – Челсі 2:3

ПСЖ – Ньюкасл 1:1

Боруссія Д – Інтер 0:2

Барселона – Копенгаген 4:1

Ліверпуль – Карабах 6:0

Арсенал – Кайрат 3:2

ПСВ – Баварія 1:2

Манчестер Сіті – Галатасарай 2:0

Атлетіко – Буде-Глімт 1:2

Айнтрахт – Тоттенхем 0:2

Аякс – Олімпіакос 1:2

Монако – Ювентус 0:0

Баєр – Вільярреал 3:0

Атлетік – Спортинг 2:3

Юніон – Аталанта 1:0

Брюгге – Марсель 3:0

Пафос – Славія 4:1

Натомість Арсенал без проблем переграв Кайрат та завершив етап ліги без жодної втрати очок (8 перемог у 8-ми матчах). А ось ПСЖ не зміг втриматися у топ-8, зігравши внічию проти Ньюкасла.

Також відзначимо вихід у плей-оф Олімпіакоса та Карабаха, за який грають Яремчук та Кащук відповідно. Проте в останньому турі ані ці двоє, ані Забарний із ПСЖ так на полі і не з'явились.

Хто пройшов у плей-оф?

Таким чином, вісім команд напряму пройшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

Арсенал

Баварія

Ліверпуль

Тоттенхем

Барселона

Челсі

Спортинг

Манчестер Сіті

У свою чергу в 1/16 фіналу сформуються наступні пари:

Реал / Інтер – Буде-Глімт / Бенфіка

ПСЖ / Ньюкасл – Монако / Карабах

Ювентус / Атлетіко – Брюгге / Галатасарай

Аталанта / Баєр – Боруссія Д / Олімпіакос

Жеребкування цієї стадії пройде вже у п'ятницю, 30 січня.