О котрій та де дивитися матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Стартують перші півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів. У перший ігровий день, у вівторок 28 квітня, ПСЖ прийматиме Баварію, а наступного дня, у середу 29 квітня, Атлетіко зіграє проти Арсеналу.

Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Дивіться також "Шанси мізерні": Лужний розповів, чи зможе Арсенал виграти Лігу чемпіонів

Де дивитися півфінальні матчі Ліги чемпіонів?

Ці та інші поєдинки Ліги чемпіонів ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Усі матчі будуть доступні на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт" та у пакетах "MEGOPACK". Переглянути трансляції можна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Хто буде коментувати матчі ЛЧ на MEGOGO?

Матч між ПСЖ та Баварією коментуватимуть Володимир Звєров та Віталій Похвала. О 20:45 розпочнеться аналітична студія MEGOGO: ведуча Олександра Кучеренко зустрінеться з експертами – колишнім гравцем збірної України та нині тренером Олександром Головком і коміком, зіркою гумористичного проєкту "Ветерани космічних військ" Артемом Дамницьким.

За коментаторським мікрофоном матчу Атлетіко – Арсенал будуть працювати Олександр Новак і Назарій Шмигіль. Студійне мовлення розпочнеться о 20:45: ведучий Володимир Кобельков зустрінеться з експертами – Олександром Головком і футбольним блогером та коміком Олегом Маслюком.

Як пройшли минулі матчі у Лізі чемпіонів?

На попередньому етапі ПСЖ здолав Ліверпуль за сумою двох матчів (2:0 вдома та 2:0 на виїзді). Баварія у напруженій боротьбі перемогла Реал (2:1 на виїзді та 4:3 вдома). Атлетіко обіграв Барселону (2:0 на виїзді та 1:2 вдома), а Арсенал пройшов Спортінг завдяки єдиному голу (1:0 на виїзді та 0:0 вдома).