Динамо продовжує крокувати до основої сітки Ліги чемпіонів 2025/2026. "Біло-сині" дізналися наступного суперника у кваліфікації головного європейського турніру.

30 липня 2025 року відбувся другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/2026. В одному з матчів відбору Маккабі Тель-Авів зіграв проти Пафоса, повідомляє 24 канал.

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З ким зіграє Динамо у Лізі чемпіонів?

Матч між Маккабі Тель-Авівовом та Пафосом завершився мінімальною перемогою клубу з Кіпру з рахунок 0:1. Таким чином кіпріоти здобули звитягу у двоматчевому протистоянні – 1:2.

У результаті у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/2026 зіграє проти Пафоса. Перший матч відбудеться 5-6 серпня, а матч-відповідь заплановано на 12 серпня.

До слова. Пафос у минулому сезоні виграв чемпіонат Кіпру. Для клубу це перше чемпіонство в історії.

Варто відзначити, що Динамо вперше зіграє проти Пафоса. Раніше у свої історії український та кіпрський клуби не зустрічались в жодному з турнірів.

Нагадаємо, що Динамо обіграло мальтійський Хамрун Спартанс на своєму шляху до 3-го раунду відбору в основну сітку Ліги чемпіонів сезону 2025/2026. Клуб зі столиці України щонайменше гарантували собі місце у груповому етапі Ліги конференцій.