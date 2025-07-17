Результати першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: з ким зіграє Динамо
- У першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів брали участь 28 команд, які були розбиті на 14 пар.
- Результати матчів визначили суперників для другого кола кваліфікації, зокрема, Динамо Київ зіграє проти мальтійської команди.
У вівторок, 8 липня, розпочався новий сезон Ліги чемпіонів-2025/2026 з футболу. У першому кваліфікаційному раунді стартували 28 команд.
Вони були розбиті на 14 пар. Напередодні визначилися всі переможці цієї стадії турніру, інформує 24 Канал.
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Хто пробився у друге коло кваліфікації ЛЧ?
У цьому раунді, зокрема, визначався перший суперник для київського Динамо у кваліфікації. За право зіграти з "біло-синіми" змагалися Хамрун Спартанс і Жальгіріс.
Після їх першого очного протистояння литовці зробили собі гандикап у два м'ячі. Проте цього не вистачило для підсумкової перемоги, тож підопічні Олександра Шовковського розпочнуть свій шлях у турнірі протистоянням з мальтійцями.
Результати всіх матчів першого кваліфікаційного раунду ЛЧ
- Кайрат (Казахстан) 2:0 Олімпія (Словенія). Перший матч – 1:1
- Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 1:0 Вікінгур (Фарери). Перший матч – 3:2
- Мальме (Швеція) 3:1 Іберія 1999 (Грузія). Перший матч – 3:1.
- Мілсамі (Молдова) 0:0 КуПС (Фінляндія). Перший матч – 0:1
- РФШ (Латвія) 1:0 Левадія (Естонія). Перший матч – 1:0
- Хамрун Спартанс (Мальта) 2:0, пен. 11:10 Жальгіріс (Литва). Перший матч – 0:2
- Діфферданж (Люксембург) 2:3 Дріта (Косово). Перший матч – 0:1
- Шкендія (Північна Македонія) 2:1 д.ч. Нью-Сейнтс (Уельс). Перший матч – 0:0
- Інтер Ескальдес (Андорра) 2:1 Стяуа (Румунія). Перший матч – 1:3
- Брейдаблік (Ісландія) 5:0 Егнатія (Албанія). Перший матч – 0:1
- Будучност (Чорногорія) 2:2 Ноах (Вірменія). Перший матч – 0:1
- Зрінські (Боснія і Герцеговина) 2:1 Віртус (Сан-Марино). Перший матч – 2:0
- Динамо Мінськ (Білорусь) 2:2 д.ч Лудогорець (Болгарія). Перший матч – 0:1
- Лінфілд (Північна Ірландія) 1:1 Шелбурн (Ірландія). Перший матч – 0:1
Довідка. Динамо та Хамрун Спартанс зіграють 22 та 29 липня. Перший поєдинок буде виїзним для киян.
Зазначимо, що на гру в Польщі, де "біло-сині" гратимуть умовно домашні поєдинки у єврокубках уже розпочався продаж квитків. Їх ціна стартує від 49 злотих.