Результати першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: з ким зіграє Динамо

У вівторок, 8 липня, розпочався новий сезон Ліги чемпіонів-2025/2026 з футболу. У першому кваліфікаційному раунді стартували 28 команд.

Вони були розбиті на 14 пар. Напередодні визначилися всі переможці цієї стадії турніру, інформує 24 Канал.

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Хто пробився у друге коло кваліфікації ЛЧ?

У цьому раунді, зокрема, визначався перший суперник для київського Динамо у кваліфікації. За право зіграти з "біло-синіми" змагалися Хамрун Спартанс і Жальгіріс.

Після їх першого очного протистояння литовці зробили собі гандикап у два м'ячі. Проте цього не вистачило для підсумкової перемоги, тож підопічні Олександра Шовковського розпочнуть свій шлях у турнірі протистоянням з мальтійцями.

Результати всіх матчів першого кваліфікаційного раунду ЛЧ

Кайрат (Казахстан) 2:0 Олімпія (Словенія). Перший матч – 1:1

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 1:0 Вікінгур (Фарери). Перший матч – 3:2

Мальме (Швеція) 3:1 Іберія 1999 (Грузія). Перший матч – 3:1.

Мілсамі (Молдова) 0:0 КуПС (Фінляндія). Перший матч – 0:1

РФШ (Латвія) 1:0 Левадія (Естонія). Перший матч – 1:0

Хамрун Спартанс (Мальта) 2:0, пен. 11:10 Жальгіріс (Литва). Перший матч – 0:2

Діфферданж (Люксембург) 2:3 Дріта (Косово). Перший матч – 0:1

Шкендія (Північна Македонія) 2:1 д.ч. Нью-Сейнтс (Уельс). Перший матч – 0:0

Інтер Ескальдес (Андорра) 2:1 Стяуа (Румунія). Перший матч – 1:3

Брейдаблік (Ісландія) 5:0 Егнатія (Албанія). Перший матч – 0:1

Будучност (Чорногорія) 2:2 Ноах (Вірменія). Перший матч – 0:1

Зрінські (Боснія і Герцеговина) 2:1 Віртус (Сан-Марино). Перший матч – 2:0

Динамо Мінськ (Білорусь) 2:2 д.ч Лудогорець (Болгарія). Перший матч – 0:1

Лінфілд (Північна Ірландія) 1:1 Шелбурн (Ірландія). Перший матч – 0:1

Довідка. Динамо та Хамрун Спартанс зіграють 22 та 29 липня. Перший поєдинок буде виїзним для киян.

Зазначимо, що на гру в Польщі, де "біло-сині" гратимуть умовно домашні поєдинки у єврокубках уже розпочався продаж квитків. Їх ціна стартує від 49 злотих.