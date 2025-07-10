Результати матчів першого кваліфікаційного раунду ЛЧ: як зіграли потенційні суперники Динамо
- Новий сезон Ліги чемпіонів-2025/2026 розпочався 8 липня, зіграно перші матчі кваліфікаційного раунду.
- Київське Динамо приєднається до турніру в другому кваліфікаційному раунді, де зіграє з переможцем пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс.
У вівторок, 8 липня, розпочався новий сезон Ліги чемпіонів-2025/2026 з футболу. Було зіграно перші матчі відбору.
На цій стадії турніру стартували 28 команд, які були розбиті на 14 пар. Всі вони є чемпіонами своїх країн, які низько розташовані в рейтингу УЄФА, інформує 24 Канал.
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Розклад і результати перших матчів ЛЧ-2025/2026
Відкрили сезон Ліги чемпіонів фінський КуПС і молдовський Мілсамі. Саме в цьому поєдинку було забито перший гол турніру в новій кампанії, який записав собі в актив 19-річний півзахисник Отто Руоппі.
Результати всіх матчів першого кваліфікаційного раунду ЛЧ
Вівторок, 8 липня
- 18:00. КуПС (Фінляндія) 1:0 Мілсамі (Молдова)
- 19:00. Іберія 1999 (Грузія) 1:3 Мальме (Швеція)
- 19:00. Ноах (Вірменія) 1:0 Будучност (Чорногорія)
- 19:30. Левадія (Естонія) 0:1 РФШ (Латвія)
- 20:00. Олімпія (Словенія) 1:1 Кайрат (Казахстан)
- 21:00. Вікінгур (Фарери) 2:3 Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
- 21:00. Дріта (Косово) 1:0 Діфферданж (Люксембург)
- 21:00. Нью-Сейнтс (Вельс) 0:0 Шкендія (Північна Македонія)
- 22:00. Віртус (Сан-Марино) 0:2 Зрінські (Боснія і Герцеговина)
- 22:00. Егнатія (Албанія) 1:0 Брейдаблік (Ісландія)
Середа, 9 липня
- 19:00. Жальгіріс (Литва) 2:0 Хамрун Спартанс (Мальта)
- 20:30. Лудогорець (Болгарія) 1:0 Динамо Мінськ (Білорусь)
- 20:30. Стяуа (Румунія) 3:1 Інтер Ескальдес (Андорра)
- 21:45. Шелбурн (Ірландія) 1:0 Лінфілд (Північна Ірландія)
Зазначимо, що матчі-відповіді відбудуться 15 та 16 липня. Переможці доєднаються до 16 клубів, які розпочнуть свій шлях у турнірі з другого кваліфікаційного раунду.
Важливо. В наступному раунді Ліги чемпіонів уже зіграє й київське Динамо. "Біло-синім" протистоятиме переможець пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс.
Нагадаємо, що в матчі першого відбіркового кола Нью-Сейнтс – Шкендія сталася непересічна ситуація. Гравець валлійського клубу Рорі Холден у першому таймі грав у формі з намальованим номером на ігровій футболці.