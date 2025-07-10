Результати матчів першого кваліфікаційного раунду ЛЧ: як зіграли потенційні суперники Динамо

У вівторок, 8 липня, розпочався новий сезон Ліги чемпіонів-2025/2026 з футболу. Було зіграно перші матчі відбору.

На цій стадії турніру стартували 28 команд, які були розбиті на 14 пар. Всі вони є чемпіонами своїх країн, які низько розташовані в рейтингу УЄФА, інформує 24 Канал.

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Розклад і результати перших матчів ЛЧ-2025/2026

Відкрили сезон Ліги чемпіонів фінський КуПС і молдовський Мілсамі. Саме в цьому поєдинку було забито перший гол турніру в новій кампанії, який записав собі в актив 19-річний півзахисник Отто Руоппі.

Результати всіх матчів першого кваліфікаційного раунду ЛЧ

Вівторок, 8 липня

18:00. КуПС (Фінляндія) 1:0 Мілсамі (Молдова)

19:00. Іберія 1999 (Грузія) 1:3 Мальме (Швеція)

19:00. Ноах (Вірменія) 1:0 Будучност (Чорногорія)

19:30. Левадія (Естонія) 0:1 РФШ (Латвія)

20:00. Олімпія (Словенія) 1:1 Кайрат (Казахстан)

21:00. Вікінгур (Фарери) 2:3 Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

21:00. Дріта (Косово) 1:0 Діфферданж (Люксембург)

21:00. Нью-Сейнтс (Вельс) 0:0 Шкендія (Північна Македонія)

22:00. Віртус (Сан-Марино) 0:2 Зрінські (Боснія і Герцеговина)

22:00. Егнатія (Албанія) 1:0 Брейдаблік (Ісландія)

Середа, 9 липня

19:00. Жальгіріс (Литва) 2:0 Хамрун Спартанс (Мальта)

20:30. Лудогорець (Болгарія) 1:0 Динамо Мінськ (Білорусь)

20:30. Стяуа (Румунія) 3:1 Інтер Ескальдес (Андорра)

21:45. Шелбурн (Ірландія) 1:0 Лінфілд (Північна Ірландія)

Зазначимо, що матчі-відповіді відбудуться 15 та 16 липня. Переможці доєднаються до 16 клубів, які розпочнуть свій шлях у турнірі з другого кваліфікаційного раунду.

Важливо. В наступному раунді Ліги чемпіонів уже зіграє й київське Динамо. "Біло-синім" протистоятиме переможець пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс.

Нагадаємо, що в матчі першого відбіркового кола Нью-Сейнтс – Шкендія сталася непересічна ситуація. Гравець валлійського клубу Рорі Холден у першому таймі грав у формі з намальованим номером на ігровій футболці.