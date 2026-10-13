Ліга чемпіонів: де безкоштовно дивитися в Україні та розклад матчів
Протягом 13 – 14 жовтня у Лізі чемпіонів сезону 2026/2027 відбудуться матчі другого туру. Стежити за поєдинками можна безкоштовно в Україні.
В Україні офіційним транслятором Ліги чемпіонів є медіасервіс MEGOGO, повідомляє 24 Канал. Так, у межах другого туру платформа покаже безкоштовно дві гри.
Як безкоштовно дивитися матчі Ліги чемпіонів
MEGOGO транслюватиме матч РБ Лейпциг – ПСВ на телеканалі MEGOGO "Спорт" безкоштовно в Т2 та кабельних мережах. Початок гри о 22:00 за київським часом.
Також безкоштовно на телеканалі MEGOGO "Спорт" в Т2 та кабельних мережах буде доступний матч Буде-Глімт – Боруссія Дортмунд. Поєдинок розпочнеться о 22:00.
Решту поєдинків Ліги чемпіонів, зокрема Шахтар – АЕК, можна буде переглянути на OTT-платформі медіасервісу за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.
Розклад матчів другого туру Ліги чемпіонів
13 жовтня
- 19:45. Ланс – Спортинг
- 19:45. Сабах – Славія
- 22:00. Інтер – Брюгге
- 22:00. Атлетіко – Манчестер Юнайтед
- 22:00. Арсенал – Лілль
- 22:00. Вільярреал – Наполі
- 22:00. Вікінг – Баварія
- 22:00. Лейпциг – ПСВ
- 22:00. Галатасарай – Барселона
14 жовтня
- 19:45. Феєнорд – Комо
- 19:45. ЛАСК – Ліверпуль
- 22:00. Шахтар – АЕК
- 22:00. Рома – Реал
- 22:00. Манчестер Сіті – ПСЖ
- 22:00. Слован – Штутгарт
- 22:00. Астон Вілла – Фенербахче
- 22:00. Буде-Глімт – Боруссія Д
- 22:00. Бетіс – Порту