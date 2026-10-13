Ліга чемпіонів: де безкоштовно дивитися в Україні та розклад матчів

Протягом 13 – 14 жовтня у Лізі чемпіонів сезону 2026/2027 відбудуться матчі другого туру. Стежити за поєдинками можна безкоштовно в Україні.

В Україні офіційним транслятором Ліги чемпіонів є медіасервіс MEGOGO, повідомляє 24 Канал. Так, у межах другого туру платформа покаже безкоштовно дві гри.

Як безкоштовно дивитися матчі Ліги чемпіонів

MEGOGO транслюватиме матч РБ Лейпциг – ПСВ на телеканалі MEGOGO "Спорт" безкоштовно в Т2 та кабельних мережах. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Також безкоштовно на телеканалі MEGOGO "Спорт" в Т2 та кабельних мережах буде доступний матч Буде-Глімт – Боруссія Дортмунд. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Решту поєдинків Ліги чемпіонів, зокрема Шахтар – АЕК, можна буде переглянути на OTT-платформі медіасервісу за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Розклад матчів другого туру Ліги чемпіонів

13 жовтня

19:45 . Ланс – Спортинг

. Ланс – Спортинг 19:45 . Сабах – Славія

. Сабах – Славія 22:00 . Інтер – Брюгге

. Інтер – Брюгге 22:00 . Атлетіко – Манчестер Юнайтед

. Атлетіко – Манчестер Юнайтед 22:00 . Арсенал – Лілль

. Арсенал – Лілль 22:00 . Вільярреал – Наполі

. Вільярреал – Наполі 22:00 . Вікінг – Баварія

. Вікінг – Баварія 22:00 . Лейпциг – ПСВ

. Лейпциг – ПСВ 22:00. Галатасарай – Барселона

14 жовтня

19:45 . Феєнорд – Комо

. Феєнорд – Комо 19:45 . ЛАСК – Ліверпуль

. ЛАСК – Ліверпуль 22:00 . Шахтар – АЕК

. Шахтар – АЕК 22:00 . Рома – Реал

. Рома – Реал 22:00 . Манчестер Сіті – ПСЖ

. Манчестер Сіті – ПСЖ 22:00 . Слован – Штутгарт

. Слован – Штутгарт 22:00 . Астон Вілла – Фенербахче

. Астон Вілла – Фенербахче 22:00 . Буде-Глімт – Боруссія Д

. Буде-Глімт – Боруссія Д 22:00. Бетіс – Порту