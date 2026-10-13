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Sport News 24 Футбол Ліга чемпіонів: де безкоштовно дивитися в Україні та розклад матчів
13 жовтня, 14:36
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Ліга чемпіонів: де безкоштовно дивитися в Україні та розклад матчів

Михайло Гема

Протягом 13 – 14 жовтня у Лізі чемпіонів сезону 2026/2027 відбудуться матчі другого туру. Стежити за поєдинками можна безкоштовно в Україні.

В Україні офіційним транслятором Ліги чемпіонів є медіасервіс MEGOGO, повідомляє 24 Канал. Так, у межах другого туру платформа покаже безкоштовно дві гри.

Як безкоштовно дивитися матчі Ліги чемпіонів

MEGOGO транслюватиме матч РБ Лейпциг – ПСВ на телеканалі MEGOGO "Спорт" безкоштовно в Т2 та кабельних мережах. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Також безкоштовно на телеканалі MEGOGO "Спорт" в Т2 та кабельних мережах буде доступний матч Буде-Глімт – Боруссія Дортмунд. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Решту поєдинків Ліги чемпіонів, зокрема Шахтар – АЕК, можна буде переглянути на OTT-платформі медіасервісу за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Розклад матчів другого туру Ліги чемпіонів

13 жовтня

  • 19:45. Ланс – Спортинг
  • 19:45. Сабах – Славія
  • 22:00. Інтер – Брюгге
  • 22:00. Атлетіко – Манчестер Юнайтед
  • 22:00. Арсенал – Лілль
  • 22:00. Вільярреал – Наполі
  • 22:00. Вікінг – Баварія
  • 22:00. Лейпциг – ПСВ
  • 22:00. Галатасарай – Барселона

14 жовтня

  • 19:45. Феєнорд – Комо
  • 19:45. ЛАСК – Ліверпуль
  • 22:00. Шахтар – АЕК
  • 22:00. Рома – Реал
  • 22:00. Манчестер Сіті – ПСЖ
  • 22:00. Слован – Штутгарт
  • 22:00. Астон Вілла – Фенербахче
  • 22:00. Буде-Глімт – Боруссія Д
  • 22:00. Бетіс – Порту
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14.10.26, 22:00
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