Ліга чемпіонів-2026/2027: розклад матчів Шахтаря

Донецький Шахтар – єдиний футбольний представник України у єврокубках сезону-2026/2027. "Гірники" зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів, найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Підопічні Арди Турана дізналися суперників на "етапі ліги" головного єврокубка континенту. Коли донеччани стартують у Лізі чемпіонів, розповідає 24 Канал.

Суперники Шахтаря у Лізі чемпіонів

"Гірники" зіграють проти восьми суперників в основному етапі Ліги чемпіонів-2026/27. Донецькому клубу протистоятимуть Реал, Інтер, лісабонський Спортінг, ПСВ, Фенербахче, РБ Лейпциг, афінський АЕК та Слован із Братислави.

Шахтар пробився напряму в основний етап Ліги чемпіонів. "Гірникам" допомогли осічки конкурентів в інших європейських чемпіонатах, які не стали переможцями своїх внутрішніх першостей.

Домашні матчі Ліги чемпіонів Шахтар проводитиме в Лондоні. Поєдинки "гірників" прийматиме стадіон Челсі – "Стемфорд Брідж".

Розклад матчів Шахтаря у ЛЧ

Повний календар матчів Шахтаря буде опублікований до 30 серпня 2026 року. Перші поєдинки "етапу ліги" відбудуться вже у вересні, а завершиться ця стадія наприкінці січня 2027-го.

Розклад турів Ліги чемпіонів-2026/2027:

Тур Дати 1 тур 8 – 10 вересня 2 тур 13 – 14 жовтня 3 тур 20 – 21 жовтня 4 тур 3 – 4 листопада 5 тур 24 – 25 листопада 6 тур 8 – 9 грудня 7 тур 19 – 20 січня 8 тур 27 січня

Для виходу у плей-оф Шахтарю необхідно завершити "етап ліги" не нижче 24-го місця. Якщо ж "гірники" фінішують у топ-8, то напряму вийдуть до 1/8 фіналу без участі у стиковому раунді.