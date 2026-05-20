Визначилися усі учасники єврокубків від України: хто де зіграє у сезоні 2026/2027
- Шахтар Донецьк, завдяки перемозі в УПЛ та високому рейтингу, отримав місце в основному раунді Ліги чемпіонів без кваліфікації.
- Динамо Київ, як переможець Кубка України, почне боротьбу з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, тоді як ЛНЗ та Полісся розпочнуть у Лізі конференцій із другого раунду.
Після перемоги Динамо у фіналі Кубка України остаточно відбувся розподіл єврокубкових місць від УПЛ. Навіть перестановки в останньому турі у боротьбі за медалі вже не вплинуть на те, хто у якому турнірі гратиме.
Порівняно з минулим сезоном, відбулася одна важлива зміна: Україна гарантовано буде представлена у Лізі чемпіонів. Натомість місця в інших єврокубках вітчизняним клубам доведеться здобувати через сито кваліфікації, пише 24 Канал.
Хто зіграє від України у Лізі чемпіонів?
Шахтар на правах чемпіона мав би починати свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів. Але "гірники" мають завдячувати своєму високому клубному рейтингу і збігу кількох важливих обставин.
Оскільки переможець Ліги чемпіонів цьогоріч вже гарантував собі місце у наступному розіграші через чемпіонат, його путівка дістається найбільш рейтинговій команді, яка не має місця в основному раунді і при цьому виграла свою внутрішню першість.
Рейнджерс і Олімпіакос, які випереджали Шахтар за заробленими балами, провели невдалий сезон. Тож перемога в УПЛ подарувала донеччанам місце серед 36 найкращих клубів Старого світу.
Хто представить Україну у Лізі Європи?
Єдина квота України у другому за рангом євротурнірі, за даними з Вікіпедії, дістається переможцю Кубка – тобто Динамо. Позиція киян в УПЛ при цьому не має жодного значення.
Починати киянам доведеться аж з першого кваліфікаційного раунду. Це означає, що для потрапляння в основний раунд доведеться виконати надзвичайно складне завдання: виграти чотири двоматчеві дуелі.
Минулоріч тому ж Шахтарю це зробити не вдалося: після перемог над фінським Ільвесом та турецьким Бешикташом підопічні Арди Турана вилетіли в кваліфікацію Ліги конференцій від грецького Панатінаїкоса.
Хто з українських команд гратиме у Лізі конференцій?
Це єдиний турнір, в якому Україна має представництво одразу у кілька клубів. Третій за силою єврокубок підкорюватимуть ЛНЗ та Полісся.
Попри те, що обидві команди ще не визначилися зі своєю фінальною позицією в УПЛ – срібло, бронза чи взагалі без медалей – це вже не грає ролі: їм усе одно розпочинати з другого кваліфікаційного раунду. Тобто основний раунд на відстані трьох виграних двоматчевих дуелей.
Полісся минулоріч вже випробувало свої сили у єврокубках, діставшись раунду плей-оф, але не потрапивши в число 36 учасників Ліги конференцій, поступившись Фіорентині.
Що ж до ЛНЗ, то це абсолютний дебютант єврокубків від України.
Коли жеребкування та початок матчів кваліфікації?
Згідно з календарем євросезону, оприлюдненим ресурсом Kassiesa, 16-17 червня 2026 року буде проведено жереб, який визначить пари у першому та другому кваліфікаційних раундах усіх єврокубків.
Самі ж матчі розпочнуться вже у липні. Динамо у першому кваліфай-раунді Ліги Європи гратиме 9 та 16 липня. ЛНЗ та Полісся розпочнуть 23 та 30 липня у Лізі конференцій.
Шахтар може не турбуватися аж до вересня. Основний раунд Ліги чемпіонів розпочнеться 8 вересня, а жеребкування відбудеться приблизно за два тижні до цього, 27 серпня.