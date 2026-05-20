Визначилися усі учасники єврокубків від України: хто де зіграє у сезоні 2026/2027

Після перемоги Динамо у фіналі Кубка України остаточно відбувся розподіл єврокубкових місць від УПЛ. Навіть перестановки в останньому турі у боротьбі за медалі вже не вплинуть на те, хто у якому турнірі гратиме.

Порівняно з минулим сезоном, відбулася одна важлива зміна: Україна гарантовано буде представлена у Лізі чемпіонів. Натомість місця в інших єврокубках вітчизняним клубам доведеться здобувати через сито кваліфікації, пише 24 Канал.

Хто зіграє від України у Лізі чемпіонів?

Шахтар на правах чемпіона мав би починати свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів. Але "гірники" мають завдячувати своєму високому клубному рейтингу і збігу кількох важливих обставин.

Оскільки переможець Ліги чемпіонів цьогоріч вже гарантував собі місце у наступному розіграші через чемпіонат, його путівка дістається найбільш рейтинговій команді, яка не має місця в основному раунді і при цьому виграла свою внутрішню першість.

Рейнджерс і Олімпіакос, які випереджали Шахтар за заробленими балами, провели невдалий сезон. Тож перемога в УПЛ подарувала донеччанам місце серед 36 найкращих клубів Старого світу.

Хто представить Україну у Лізі Європи?

Єдина квота України у другому за рангом євротурнірі, за даними з Вікіпедії, дістається переможцю Кубка – тобто Динамо. Позиція киян в УПЛ при цьому не має жодного значення.

Починати киянам доведеться аж з першого кваліфікаційного раунду. Це означає, що для потрапляння в основний раунд доведеться виконати надзвичайно складне завдання: виграти чотири двоматчеві дуелі.

Минулоріч тому ж Шахтарю це зробити не вдалося: після перемог над фінським Ільвесом та турецьким Бешикташом підопічні Арди Турана вилетіли в кваліфікацію Ліги конференцій від грецького Панатінаїкоса.

Хто з українських команд гратиме у Лізі конференцій?

Це єдиний турнір, в якому Україна має представництво одразу у кілька клубів. Третій за силою єврокубок підкорюватимуть ЛНЗ та Полісся.

Попри те, що обидві команди ще не визначилися зі своєю фінальною позицією в УПЛ – срібло, бронза чи взагалі без медалей – це вже не грає ролі: їм усе одно розпочинати з другого кваліфікаційного раунду. Тобто основний раунд на відстані трьох виграних двоматчевих дуелей.

Полісся минулоріч вже випробувало свої сили у єврокубках, діставшись раунду плей-оф, але не потрапивши в число 36 учасників Ліги конференцій, поступившись Фіорентині.

Що ж до ЛНЗ, то це абсолютний дебютант єврокубків від України.

Коли жеребкування та початок матчів кваліфікації?

Згідно з календарем євросезону, оприлюдненим ресурсом Kassiesa, 16-17 червня 2026 року буде проведено жереб, який визначить пари у першому та другому кваліфікаційних раундах усіх єврокубків.

Самі ж матчі розпочнуться вже у липні. Динамо у першому кваліфай-раунді Ліги Європи гратиме 9 та 16 липня. ЛНЗ та Полісся розпочнуть 23 та 30 липня у Лізі конференцій.

Шахтар може не турбуватися аж до вересня. Основний раунд Ліги чемпіонів розпочнеться 8 вересня, а жеребкування відбудеться приблизно за два тижні до цього, 27 серпня.